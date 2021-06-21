В ближнем космосе что-то происходит: выключился Starlink.

Пару дней назад наша читательница Leo обратила общее внимание на проблему с телескопом “Хаббл”, который NASA вдруг заглушило после 30-ти лет исправной работы. Согласно официальному сообщению космического агентства телескоп выключен из-за проблем с бортовым компьютером, точнее – выходом из строя платы с памятью. Компьютер якобы пытались перезапустить несколько раз, но безуспешно.

Тема немного обсуждалась на форумах, но особого ажиотажа не вызвала, хотя поломка реально выглядит странно.

В 2009-м году, в ходе одной из последних миссий «Спейс шаттл» отважные астронавты загнали телескоп в грузовой отсек, взяли в руки кувалды и всё починили, в частности – поменяли там всю устаревшую электронику. Ну а поскольку платы меняли не на китайские, то 10 лет работы для них – это не срок, поскольку даже платы на компьютерах потребительского ценового диапазона работают и по десять, и по двадцать лет. А тут какой-то девайс для NASA. Сам по себе он не мог поломаться никак.