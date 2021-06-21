В ближнем космосе что-то происходит: выключился Starlink.

Пару дней назад наша читательница Leo обратила общее внимание на проблему с телескопом “Хаббл”, который NASA вдруг заглушило после 30-ти лет исправной работы. Согласно официальному сообщению космического агентства телескоп выключен из-за проблем с бортовым компьютером, точнее – выходом из строя платы с памятью. Компьютер якобы пытались перезапустить несколько раз, но безуспешно.
Тема немного обсуждалась на форумах, но особого ажиотажа не вызвала, хотя поломка реально выглядит странно.
В 2009-м году, в ходе одной из последних миссий «Спейс шаттл» отважные астронавты загнали телескоп в грузовой отсек, взяли в руки кувалды и всё починили, в частности – поменяли там всю устаревшую электронику. Ну а поскольку платы меняли не на китайские, то 10 лет работы для них – это не срок, поскольку даже платы на компьютерах потребительского ценового диапазона работают и по десять, и по двадцать лет. А тут какой-то девайс для NASA. Сам по себе он не мог поломаться никак.
Исходя из этого и других фактов было несколько версий происходящего:
а) В космосе что-о происходит – вспышка на Солнце, Нибиру, метеорит, случайный выстрел из бластера “марсиан” и так далее.
б) Пандемия и прочие мировые проблемы урезали финансирование в том числе и для NASA, поэтому актеров, художников и креативщиков, которые клепали фотографии дальних бескрайних галактик или уволили, или отправили на новое перспективное направление. Например – рисовать кино по прибытие инопланетян.
в) Наконец, была еще версия какого-то символизма этого сообщения. Например: на телескопе проблемы с перезагрузкой – проблемы с перезагрузкой в Дивный Новый Мир или как-то так.
В общем, как выше мы заметили, ажиотажа тема не вызвала и про телескоп все забыли. Однако, как сегодня пишет zerohedge.com – начались косяки и с другим крутым космическим девайсом. Точнее даже не с девайсом, а целой сетью Starlink, которая вместо интернета стала показывать своим пользователям «Offline Thermal Shutdown»:
Официальное объяснение компании сводится к локальным проблемам – перегрелась спутниковая тарелка или еще что-то там из-за экстремальной жары. Доверчивые, как дети фанаты Элона Маска побежали кто в хозяйственный магазин за вентилятором, кто за новой тарелкой. Самые нетерпеливые побежали за пивом, чтобы охладить устройство более простыми средствами типа биологического гидранта, который, если не увлекаться сменой полов есть в хозяйстве у каждого. Однако, более умные люди начали что-то подозревать.
Еще на заре спутникового телевидения и тем более спутникового интернета с принимающим оборудованием были проблемы: то подует ветер, то покакают птички, то пройдет дождь или еще какая-то напасть. Но так, чтобы в шатре бедуина выключился телевизор по причине перегрева антенны – таких примеров история не знает. Хотя, может где-то и были, просто мы с этим не сталкивались. Тем не менее сейчас XXI век, технологии отработаны идеально. Спутников тоже не один, а счет уже пошел на тысячи. Более того.
Спутники, которые как бы раздают интернет, телефон и телевизор летают на высоте 35 000 километров. Этот факт давно вызывал вопросы у пользователей, поскольку для такого огромного расстояния в космосе должен быть передатчик размером с РЛС систем типа С-300. Да и то – на 40 000 километров эта штука не работает, метеориты с неё не видно (как, впрочем, и все остальное):
Такого же размера должен быть и передающий аппарат с Земли, например телефон. Как маленькая коробочка добивает на такую дистанцию так и осталось загадкой, но да ладно. Главное, что спутники Starlink в десять раз ближе геостанционарных, то есть там орбиты 300-500 км. И чтобы с такой дистанции тарелка не приняла что-то из-за перегрева и деформации – это цирк.
Как следствие снова актуальны перечисленные выше темы под пунктами а) и б), то есть либо в космосе что-то бахнуло и вырубило все спутники, либо Starlink готовит странам и народам какую-то эпическую презентацию. Например – вторжение инопланетян. Сейчас, видимо, грузили новый софт и что-то настраивали у персонажей пришельцев, так что ждем пилота про космическое вторжение и следим за развитием событий.