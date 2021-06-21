Конспирологическое: Найден метеорит с фрагментом древнего космического корабля. (???)

Как сообщает ancient-origins.net со ссылкой на блог и магазин Дэвид Брайанта, 14 мая 2021-го года случилась сенсация, о которой должны сегодня трубить NASA и абсолютно все СМИ, но занятые великими неотложными делами они почему-то не трубят. Хотя, конечно, на самом деле сенсация произошла много лет, возможно даже много столетий и тысячелетий назад. Но обо всем по порядку.

Дэвид Брайант – коллекционер метеоритов, он же владелец магазина, который скупает все эти образцы породы по всему миру и потом продает другим коллекционерам. Дэвид в этом бизнесе 35 лет, хотя изучением самих метеоритов он занимается всю жизнь. Так же Дэвид – очень, очень известный чувак: дружит с астронавтами, большими шишками в NASA/ESA, с самими прославленными уфологами и конспирологами, поэтому подозревать его в фейке нет никаких оснований – репутация стоит дороже.

И вот, в мае 2021-го года Дэвид разгребал партию метеоритов из Северо-Западной Африки, которая называется NWA 869 и там, среди прочих обычных кусков железа и характерных камней он нашел вот такой образец: