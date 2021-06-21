Конспирологическое: Найден метеорит с фрагментом древнего космического корабля. (???)

Как сообщает ancient-origins.net со ссылкой на блог и магазин Дэвид Брайанта, 14 мая 2021-го года случилась сенсация, о которой должны сегодня трубить NASA и абсолютно все СМИ, но занятые великими неотложными делами они почему-то не трубят. Хотя, конечно, на самом деле сенсация произошла много лет, возможно даже много столетий и тысячелетий назад. Но обо всем по порядку.
Дэвид Брайант – коллекционер метеоритов, он же владелец магазина, который скупает все эти образцы породы по всему миру и потом продает другим коллекционерам. Дэвид в этом бизнесе 35 лет, хотя изучением самих метеоритов он занимается всю жизнь. Так же Дэвид – очень, очень известный чувак: дружит с астронавтами, большими шишками в NASA/ESA, с самими прославленными уфологами и конспирологами, поэтому подозревать его в фейке нет никаких оснований – репутация стоит дороже.
И вот, в мае 2021-го года Дэвид разгребал партию метеоритов из Северо-Западной Африки, которая называется NWA 869 и там, среди прочих обычных кусков железа и характерных камней он нашел вот такой образец:
Поскольку Дэвид сам не мог поверить своим глазам, он провел спектроскопию минерала, в ходе которой выяснил, что это не какой-то камешек с земли, а фрагмент глыбы, которая упала на Африку, превратилась в россыпь и получила обозначение NWA 869:
Время от времени горняки и геологи находят разные чудесные штуки, вмурованные в породу: молотки, которым по миллиону лет, живых ящериц в кусках угля, какие-то окаменевшие механизмы которым по миллиарду лет и так далее. Обычно официалы такие артефакты или тупо игнорируют, словно их нет , или лепят какие-то дикие теории, в которые не поверит даже совсем слабоумный. Но здесь мы имеем нечто большее, чем очевидный факт протоцивилизации – мы видим метеорит, в который впаян объект явно искусственного происхождения.
Что это такое и как оно в этот камень попало – можно только гадать, но скорее всего речь идет о свидетельстве существования какой-то расы, бороздившей Солнечную систему еще задолго до первых полетов в космос. Может это были люди, наши как бы предки, может какая-то более древняя раса, которая вымерла от катаклизма или которую перебили.
Так же Дэвид рассматривает вариант астероидного или даже планетарного происхождения образца. То есть это устройство могло улететь в космос вместе с куском взорванного астероида или даже целой планеты, которая потом превратилась в пояс астероидов. И эта планета, получается, была обитаемой.
По идее сейчас этот чудо-метеорит у Дэвида должны были бы или изъять какие-нибудь люди в черном, или официальные эксперты NASA, с помпой начав всестороннее исследование образца. Но всем, похоже, оно до лампочки, что позволяет предполагать: у глобальных начальников таких образцов тонны и они все и так прекрасно знают – и что оно такое, и откуда оно. Возможно, когда-нибудь узнаем об этом и мы, так что следим за развитием событий.