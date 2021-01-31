Корона была только разминкой: мир ждет пандемия с летальностью 50%

С 2019 года пандемия коронавируса унесла жизни более 2,2 миллиона человек, но число погибших от Covid-19 – это всего лишь генеральная репетиция еще более крупных пандемий, вызванных ежедневным потреблением мяса, предупреждают исследователи.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов, что стало мрачной вехой для пандемии, начавшейся в Китае более года назад. Великобритания оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от Covid-19, число погибших там превысило 100 000 человек.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), наряду с трагической гибелью людей, пандемия также нанесла ущерб мировой экономике, которая в 2020 году сократилась на 4,4 процента. Но все это может померкнуть по сравнению с еще более серьезными пандемиями, которые, как опасаются исследователи в Южной Африке, могут поразить мир, если мы не изменим свои привычки в еде.

По мнению группы экспертов из Университета свободного государства (UFS) в Южной Африке, глобальный спрос на доступное мясо является питательной средой для новых пандемий, подобных Covid.

Профессор Роберт Брэгг, исследователь из отдела микробной, биохимической и пищевой биотехнологии, говорит: «Пандемий будет больше, и некоторые ученые считают, что COVID-19 – это может быть просто генеральная репетиция настоящей большой пандемии. Многие вирусологи, в том числе я, предсказывали пандемию гриппа в течение многих лет. То есть человечество предупреждено о надвигающихся пандемиях, но люди, похоже, начинают слушать ученых только тогда, когда пандемия уже в разгаре».

Грипп H5N1, широко известный как птичий грипп, имеет гораздо более высокий уровень смертности, чем коронавирус (Sars-CoV-2), смертность там примерно от 60 до 65 процентов. Основное различие между штаммами заключается в том, что вирус еще не передается от человека к человеку. Однако, если это изменится – «Нас может ждать действительно серьезная пандемия! Нам нужно подготовиться к следующей крупной пандемии», – говорит профессор Брэгг.

По словам профессора Ализы ле Ру, заместителя декана по естественным и сельскохозяйственным наукам UFS, спрос на дешевое мясо привел к ослаблению методов контроля сельского хозяйства. Все больше и больше животных концентрируют в небольшие помещения, после чего кормят их все менее и менее натуральными кормами.

Профессор Ле Ру говорит: «Помните пандемию свиного гриппа? Птичий грипп в Китае? Мы виним в этом природу, но нужно винить себя. Если бы мы могли рассматривать употребление мяса как «деликатес», а не как ежедневное «правильное питание», мы могли бы снизить давление на окружающую среду и снизить скорость, с которой может развиваться другой зоонозный вирус.

Пандемия атипичной пневмонии с 2002 по 2004 год, которая также была вызвана членом семейства коронавирусов, была связана с рынком пищевых продуктов в Китае так же, как Covid-19. Ученые проследили за вспышкой этого заболевания до переносчиков среде цивет, которые были носителями вируса. СПРАВКА: Циветы — род хищных млекопитающих из семейства виверровых. Обитают в субтропических и тропических странах Африки и Азии.

В 2007 году представитель Гуанчжоуского центра по контролю и профилактике заболеваний заявил: «Наше исследование показало, что коронавирус SARS, обнаруженный у человеческих жертв, аналогичен коронавирусу SARS, обнаруженному у цивет».

Зоонозные вирусы, такие как коронавирус, могут переноситься как людьми, так и животными, даже если они не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье животных. Профессор Брэгг говорит: «Есть много других примеров серьезных пандемий среди людей, которые передавались от животных к людям. Еще один хороший пример – вирус Эбола, который также был обнаружен у людей, которые употребляли в пищу мышей в Африке. Наконец – ВИЧ, который, как полагают, распространился на человека в результате употребления мяса шимпанзе».

Однако, наиболее серьезным примером является испанский грипп 1918 года, который начался у свиней, а затем распространился на людей. Профессор Брэгг говорит: «Все это связано с жестоким обращением человека с животными». По словам эксперта, один из способов предотвратить подобное повторение – это учиться на своих прошлых ошибках: «Человечество также должно было извлечь уроки из пандемии 1918 года, но человек, как известно, медленно извлекает уроки из прошлого. Каждое поколение хочет делать свои собственные ошибки».

Комментарий: В обычное время на страшилки какого-то адепта из Африки на предмет пандемии можно было бы не обращать внимания и предоставить академикам возможность пугать исключительно друг друга на научных конференциях. Однако, время сейчас другое и, если рассуждать по известному правилу про “если звезды загораются – значит это кому-нибудь нужно” – то мнения адептов заслуживает самого пристального внимания. Но на что эти африканские медицинские светила могут намекать?

В первую очередь они могут намекать на то, что в ближайшее время где-то вырвется на свободу какой-нибудь новый птичий грипп и, к великой радости Билла Гейтса начнет косить каждого второго. Сейчас желающих получить чудо-вакцину как-то не наблюдается, но если пандемия будет реальной, если умирать будет 25% или вообще каждый второй – люди за вакцинами просто побегут.

Второй вариант толкования болтовни этих африканских исследователей – потребление мяса странам и народам придется скоро подсократить. Естественно – исключительно в целях борьбы с будущей пандемией. Страны и народы будут, как хомячки, набивать сою в защечные мешки, а мясо останется только для богатых. Дело ведь святое – экология и все такое.

Так же может быть и третий вариант, когда будет, так сказать, два в одном. То есть сначала новая пандемия, а потому, когда похоронят трупы странам и народам скажут: раньше нужно было дистанцироваться и носить маски, а теперь пришло время жрать сою и переходить на питательный бобовый суп.

Не знаем, конечно, когда и какой вариант поставят в глобальную повестку дня, но следим за развитием событий.

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