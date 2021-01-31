В ЦРУ считали, что советские врачи обладали телепатией

В понедельник в интернете опубликована рассекреченная записка ЦРУ с описанием советских экспериментов по экстрасенсорике, свидетельствующая об уверенности агентов ЦРУ в том, что советские ученые были успешны в этой области. Британские и американские читатели газеты в основном с иронией отнеслись к прочитанному.

В 1980-х годах верхушка ЦРУ полагала, что советские ученые провели «ряд успешных экспериментов по экстрасенсорному восприятию» (ЭСВ), как явствует из недавно рассекреченного документа того времени.

В докладной записке от апреля 1991 года американские шпионы сообщают, что, по их мнению, русские добились значительного прогресса в понимании экстрасенсорного восприятия — то есть информации, полученной не с помощью общепризнанных физических чувств, а интуитивно воспринятой разумом.