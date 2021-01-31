В ЦРУ считали, что советские врачи обладали телепатией

В понедельник в интернете опубликована рассекреченная записка ЦРУ с описанием советских экспериментов по экстрасенсорике, свидетельствующая об уверенности агентов ЦРУ в том, что советские ученые были успешны в этой области. Британские и американские читатели газеты в основном с иронией отнеслись к прочитанному.
В 1980-х годах верхушка ЦРУ полагала, что советские ученые провели «ряд успешных экспериментов по экстрасенсорному восприятию» (ЭСВ), как явствует из недавно рассекреченного документа того времени.
В докладной записке от апреля 1991 года американские шпионы сообщают, что, по их мнению, русские добились значительного прогресса в понимании экстрасенсорного восприятия — то есть информации, полученной не с помощью общепризнанных физических чувств, а интуитивно воспринятой разумом.
По их данным, один советский ученый, некий Константин Бутейко, «усовершенствовал свой метод в начале 1980-х годов».
Другой советский ученый, Влаиль Казначеев, называется «известным специалистом по экстрасенсорному восприятию».
Документы получил исследователь Джон Гринвальд (John Greenewald), автор сайта The Black Vault («Черное подземелье») и специалист по информации, добытой с помощью Закона о свободе информации (FOIA).
В понедельник он опубликовал свою последнюю находку: докладную записку ЦРУ, рассекреченную в ноябре.
В четырехстраничной записке рассматриваются как советские исследования химикатов из состава агента «оранж», так и «экстрасенсорное лечение в Институте клинической и экспериментальной медицины СССР».
ИКИЭМ располагался в Новосибирске, третьем по величине городе страны.
Скончавшийся в 2003 году в возрасте 80 лет Бутейко ранее возглавлял в ИКИЭМ лабораторию нетрадиционных методов лечения.
Он известен своими исследованиями глубокого дыхания и астмы: по данным рассекреченного документа, он исследовал и экстрасенсорное восприятие.
ЦРУ писало, что по методу Бутейко «медицинский специалист пытался телепатически передать биоэнергию пациентам, чтобы те могли одолеть или излечиться от астмы, синусита, аллергии, хронического бронхита, воспаления легких и болезней сердца».
Американские шпионы отметили, что Бутейко «усовершенствовал свой метод в начале 1980-х».
Добровольцы сидели посреди комнаты между двумя вогнутыми зеркалами, а ученые пытались «телепатически передать энергию» пациенту.
Они считали, что зеркала «транслируют экстрасенсорную энергию».
Американцы писали, что в середине 1980-х «ряд успешных экспериментов по ЭСВ» провели две лаборатории — ИКИЭМ и еще одна в Ленинграде, ныне Санкт-Петербург.
По данным ЦРУ, Казначеев был неким образом связан с ИКИЭМ, но известен своими работами по биологии. Он якобы рассказал авторам докладной записки об эксперименте, когда ученые «пытались телепатически передать друг другу изображения геометрических фигур — например, квадратов или кругов».
В записке отмечается, что Казначеев не уточнил, проявляли ли к исследованиям интерес советские военные.
Рассекреченный документ дает дальнейший контекст для изучения экспериментов с телепатией и ЭСВ в СССР.
Об увлечении СССР экстрасенсорикой было известно уже несколько десятилетий: в конце 1960-х годов бывший сотрудник КГБ и невозвращенец Николай Хохлов, бежавший на Запад в 1954 году, подробно рассказывал об экспериментах русских.
В сентябре 1966 года он, как пишет журнал «Атлас обскура» (Atlas Obscura), рассказал на конференции, что «в Советской России возник значительный интерес к исследованиям в области парапсихологии».
Хохлов сказал, что российская психология сделала людей «особенно восприимчивыми к вопросам, относящимся к мистической стороне человеческой психики» и «к миру за пределами трезвой реальности чувств».
Затем он прочитал собравшимся лекцию о российских ученых, изучавших экстрасенсорное восприятие еще в конце XIX века, и подчеркнул, что советское правительство такого рода исследования всячески поощряет.