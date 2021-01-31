Что происходит, когда человек умирает: эксперт объясняет «внетелесный опыт»

Многие пытаются ответить на вопрос – что происходит, когда человек умирает. Эксперт рассказал о пяти стадиях, которые происходят после смерти человека, сообщает информационное издание «Daily Star».

Доктор Томас Флейшман, проработавший более 35 лет врачом скорой помощи, рассказал об опыте тех, кто «вернулся после смерти». Он был свидетелем смерти почти двух тысяч человек, и беседовал с сотнями пациентов, переживших околосмертный опыт.

Выступая на научной конференции в Гамбурге в 2014 году доктор Флейшман сообщил, что опыт людей, переживших клиническую смерть, можно разделить на 5 стадий: