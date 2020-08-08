Климат Земли отправится в прошлое на три миллиона лет

Ученые Университета Саутгемптона выяснили, что климат Земли собирается сдвинуться на несколько миллионов лет в прошлое. К 2025 году уровни углекислого газа в атмосфере достигнут рекордного уровня за последние 3,3 миллиона лет.



Причиной этого является деятельность человечества. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей, собранных из глубоких донных отложений Карибского моря. Полученные данные были использованы для реконструкции концентрации углекислого газа в атмосфере Земли около трех миллионов лет назад, во время эпохи плиоцена (от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад), когда Земля была на три градуса теплее, чем сегодня. Тогда полярные шапки занимали меньшую площадь, а уровень моря был выше.

Чтобы оценить древнюю концентрацию углекислого газа, ученые определили соотношение изотопов бора в остатках раковин фораминифер. Изотопный состав зависит от кислотности морской воды, а та, в свою очередь, от содержания углекислого газа в атмосфере.