Нападение дракона в Китае — анализ видео

Это знаменательное и даже эпохальное событие, произошло 3 августа 2020 года в китайском городе Шеньян где дракон атаковалмощную ЛЭП. В новом видео основанном на видеокадрах сделанных очевидцами произошедшего я покажу полет дракона и то, что ни о какой молнии и речи быть не может, это была самовоспламеняющаяся жидкость. Целью атаки не было здание жилого небоскреба. Дракон очень точно атаковал именно ЛЭП.

В предыдущей статье я описал свои мысли по поводу произошедшего и опубликовал видео в которых прекрасно видно, что атаку совершает именно ДРАКОН, но что бы окончательно развеять сомнения, которые вероятно у кого-то еще остались я и сделал новый анализ видео.

Это именно дракон и он поистине — прекрасен! Просто посмотрите с каким невероятным изяществом летает это огромное существо. Он заходит на цель по прямой траектории, затем перед зданием делает переворот, взмах и ускоряясь складывает крылья поднимаясь на необходимую высоту, после чего меняет курс и пролетает над зданием, выбрасывает «напалм» и плавно и даже изящно, уходит вниз с разворотом.