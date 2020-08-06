Нападение дракона в Китае — анализ видео

Это знаменательное и даже эпохальное событие, произошло 3 августа 2020 года в китайском городе Шеньян где дракон атаковалмощную ЛЭП. В новом видео основанном на видеокадрах сделанных очевидцами произошедшего я покажу полет дракона и то, что ни о какой молнии и речи быть не может, это была самовоспламеняющаяся жидкость. Целью атаки не было здание жилого небоскреба. Дракон очень точно атаковал именно ЛЭП.
В предыдущей статье я описал свои мысли по поводу произошедшего и опубликовал видео в которых прекрасно видно, что атаку совершает именно ДРАКОН, но что бы окончательно развеять сомнения, которые вероятно у кого-то еще остались я и сделал новый анализ видео.
Это именно дракон и он поистине — прекрасен! Просто посмотрите с каким невероятным изяществом летает это огромное существо. Он заходит на цель по прямой траектории, затем перед зданием делает переворот, взмах и ускоряясь складывает крылья поднимаясь на необходимую высоту, после чего меняет курс и пролетает над зданием, выбрасывает «напалм» и плавно и даже изящно, уходит вниз с разворотом.
Этот дракон, просто совершенство аэродинамики и мощи, в том числе и мощи разрушительной.
Насчет молнии — выбросьте из головы саму эту мысль и просто посмотрите на происходящее чистым взглядом. Нет никаких сомнений, что происходит воспламенение именно жидкой субстанции.
Дракон выбрасывает струю самовоспламеняющейся жидкости — она самовозгорается через 3 секунды после выброса из пасти дракона. Это — жидкость и никаких молний там вовсе не было.
Поражает точность нанесения удара. Дракон именно заходил на определенную цель и поразил ее феноменально точно, учитывая, что «стрелял» он жидким веществом.
Анализ произошедшего (видео на ютуб)
Удар наносился точно по башне ЛЭП. Это хорошо видно по направлению струи стекающей по краю крыши и по разносимым ветром каплям этой жидкости после воспламенения, но основная масса «напалма» попала точно в цель — ЛЭП.
Выгорела именно ЛЭП и площадь в несколько десятков метров у ее основания. Оплавившиеся там машины, просто стояли в неудачном месте и в ненужное время. Это побочный ущерб, а целью была именно ЛЭП.
Давайте зададимся вопросом — почему именно ЛЭП? Я думаю это связано с тем негативным воздействием на биологические организмы, которое производят линии высоковольтных передач.
Надо полагать, что у дракона или гнездо расположено под землей в районе ЛЭП или это первое предупреждение — показательная атака тех объектов, которые им не нравятся, и мешают им жить, а возможно и размножаться.
СПРАВКА:
Линии электропередач при работе создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются электромагнитные поля от проводов линии достигает десятков метров. Дальность распространение электромагнитного поля зависит от величины напряжения ЛЭП (цифра, обозначающая класс напряжения стоит в названии ЛЭП — например ЛЭП 220 кВ), чем выше напряжение — тем больше зона повышенного уровня электромагнитного поля, при этом размеры зоны не изменяются в течении времени работы ЛЭП.
Дальность распространения магнитного поля ЛЭП зависит от величины протекающего тока или от нагрузки линии. Поскольку нагрузка ЛЭП может неоднократно изменяться как в течении суток, так и с изменением сезонов года, размеры зоны повышенного уровня электромагнитного поля также меняются.
Электромагнитные поля ЛЭП являются очень сильными факторами влияния на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их воздействия. Например, в зоне наибольшего действия электрического поля, вблизи высоковольтных опор ЛЭП и траверс ЛЭП у насекомых проявляются изменения в поведении: так у пчел фиксируется повышенная агрессивность, беспокойство, снижение работоспособности и продуктивности, склонность к потере маток; у жуков, комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюдается изменение поведенческих реакций, в том числе изменение направления движения в сторону с меньшим уровнем поля. У растений часто встречаются аномалии развития — меняются формы и размеры цветков, листьев, стеблей, появляются лишние лепестки.
Специфическая особенность эксплуатации ЛЭП связаны с действием на окружающую среду комплексом биологических факторов электромагнитной природы включающей в себя:
— переменных электромагнитный потенциал на проводе;
— электрические токи утечки;
— электрические токи заземления в почве;
— коронный разряд;
— ионизирующее излучение;
— под линией электропередачи, которые распространяются на многие сотни километров, отводится большая земля, называемая «полосой отчуждения».