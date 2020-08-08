На испанский остров Тенерифе упал метеорит

Как сообщают местные газеты, космическое тело упало на остров еще 14 июля. Подтверждение этому явлению осталось на камерах видеонаблюдения.



По информации газеты, космическое тело упал на Канарах еще 14 июля, однако об этом стало известно только сейчас. По некоторой информации, метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Вероятно, там можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 гр.

Случившееся мог подтвердить Музей науки и космоса Тенерифе, поскольку падение метеорита зафиксировала одна из его камер. Об этом сообщает издание «Диарио де Ависос».

Метеорит упал на севере Тенерифе