Китаец утвержает, что его похитили пришельцы и заставили заниматься сексом с инопланетянкой

Этот мужчина считается первым в истории китайцем, которого похищали пришельцы. И не просто похищали, но заставили вступить в половые отношения, после чего объявили ему, что у него родиться гибридный ребенок.

Эта занимательная история произошла еще в 1994 году, но из Китая в англоязычные страны просочилась относительно недавно.

Житель Китай по имени Менг Чжао Гуо утверждал, что инопланетяне похитили его и заставили вступить в интимные отношения с трехметровой инопланетной женщиной. У нее было по шесть пальцев на конечностях, а ноги были сильно волосатые.

Историю эту впервые описал в своей книге американский путешественник Майкл Мейер, который в 2003 году приехал в регион Манчжурия на северо-востоке Китая и там услышал про случай с Менгом, после чего встретился с ним.

Менг после своего похищения рассказал обо всем всем своим родным и знакомым и быстро стал известным не только у себя на родине, но и в других частях Китая. Его стали называть первым в истории китайцем, которого похищали инопланетяне.

В 2003 году Мейер встретился с Менгом у него дома, деревянном каркаснике, который Менг построил сам. Менг всегда был мастером на все руки, но тогда он все еще был очень бедным, у него не было даже телефона, зато стоял большой телевизор, который ему подарил какой-то бизнесмен.

Менг рассказал, что в 1994 году он работал лесорубом на лесозаготовительной базе и однажды во время работы увидел мерцающие огоньки, а потом металлический блеск возле расположенных неподалеку горных вершин.

«Я подумал, что там вертолет и что он потерпел крушение, поэтому я пошел туда, в основном с надеждой подобрать некоторые части, чтобы сдать на металлолом. Но когда я добрался до края долины и увидел вдалеке то, что принял за обломки вертолета, что-то «БУМ!» ударило меня прямо в лоб и вырубило меня».

Очнулся Менг лежа у себя дома в постели и он не помнил, как сюда попал. Далее прошло несколько самых обычных дней, а потом однажды ночью случилось следующее. Менг и его жена спали в их общей кровати, а рядом с ними спала и их маленькая дочь. Внезапно Менг ощутил, что неведомая сила поднимает его в воздух и вскоре он парил под потолком над кроватью.

Когда он посмотрел вверх, то увидел там не потолок, а огромное инопланетное существо. Ростом оно было около трех метров и лишь слегка напоминало человека. Оно было каким-то раздутым, ноги его были покрыты густыми волосами, а пальцев на руках и ногах было по шесть штук.

Внезапно это существо накинулось на Менга, стало обнимать его, гладить и он ответил ему тем же. В процессе выяснилось, что это существо женского пола. Далее они начали заниматься сексом и делали это в течении 40 минут. Да, именно в состоянии левитации, в воздухе над кроватью.

Потом существо куда-то пропало и Менг снова оказался на своей кровати среди жены и дочери. Он уже был готов считать все это странным сном, но примерно через месяц он снова проснулся от того, что ощутил себя летящим по воздуху в своем доме.

Фото из открытых источников

Менг проходит проверку на полиграфе

Внезапно он пролетел через потолок, словно тот был неосязаемым, а потом полетел вверх в ночное небо. Там он влетел в космический корабль и увидел внутри несколько существ, похожих на ту инопланетянку. Они начали разговаривать с Менгом по китайски, но с сильным акцентом.

«Они рассказали, что они беженцы и что они покинули свой умирающий дом в поисках лучшей жизни».

На борту этого корабля Менг снова захотел увидеть ту 3-метровую женщину, с которой занимался сексом. Но ему было отказано. Однако через несколько лет пришельцы снова похитили его и тогда сказали ему, что у него через 60 лет на другой планете родится гибридный ребенок.

Менгу было 29 лет, когда он столкнулся с инопланетянами и до того момента он ни разу не испытывал ничего подобного, более того, он не только не интересовался НЛО и пришельцами, но вообще ничего не слышал о них. С тех пор он несколько раз проходил тест на детекторе лжи и всякий раз выяснялось, что он реально верит в то, что рассказывает.

Когда его история попала в китайские СМИ, немало людей стали приходить к нему, чтобы познакомиться с ним, дарили ему разные подарки, в том числе подарили корову, а потом даже предложили ему хорошую работу. Он согласился на эту работу и вскоре переехал в Харбин. Сейчас он с семьей живет там в очень хороших условиях. «У нас теперь дом с отоплением», — с гордостью говорит Менг. Его дочь и жена работают в кампусе колледжа, а сын-подросток заканчивает среднюю школу.

В доказательство своего контакта с инопланетянкой Менг всегда показывает небольшой зазубренный шрам на своем бедре. Якобы он остался после того, как инопланетянка слишком грубо тискала его во время секса.

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