Новый уникальный вид птерозавра обнаружили в Марокко

Ученые обнаружили новый вид маленького птерозавра, размером с индейку, который не похож ни на одний другой ранее известный вид.



Окаменевший кусок длинного беззубого клюва сначали перепутали со спинным хребтом рыбы. Однако группа палеонтологов из университетов Портсмута и Бата обнаружила необычную структуру кости, которая видна только у птерозавров, и поняла, что это кусок клюва.

Кость нашли в Марокко, а также дополнительные окаменелости животного. Ведущий автор проекта, доктор философии Портсмутского университета Рой Смит назвал находку «абсолютно уникальной».

Новый вид, Leptostomia begaaensis, использовал свой клюв, чтобы находить добычу в слоях грязи, охотясь, как современные кулики или киви.