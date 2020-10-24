Древний китайский манускрипт был интерпретирован по-другому

Считается, что в Древнем Китае не были знакомы с анатомией. И настоящими «анатомами» был другой центр цивилизации — Древняя Греция. Но американские ученые из Университетов Бангора и Говарда по‑новому взглянули на старинный китайский текст и считают, что он об анатомии человека.

Речь идет о медицинских манускриптах Мавангдуи, обнаруженных в Китае в начале 70-х годов прошлого столетия. Они находились в гробнице и были помещены туда в 168 году до н.э. Исследователи говорят, что при их интерпретации необходимо отойти от западного взгляда на человеческое тело. В тексте, его авторы отталкиваются от традиционной китайской медицины, в свою очередь основанной на философской концепции противоположностей инь и янь. Исследователи полагают, что им удалось найти параллели между описаниями в тексте и конкретными анатомическими структурами.

Ранее считалось, что например, в Древнем Китае на проводили вскрытий из-за культа уважения к предкам. Но исследователи считают, что у врачей все-таки был доступ к телам, например преступников. А учение о меридианах в акупунктуре, в действительности, есть описание структуры тела человека, а не его функций.