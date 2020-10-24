Билл Гейтс сделал глобальный прогноз на 2021 год

Основатель компании «Microsoft» Билл Гейтс в интервью для «GeekWire Summit» сделал несколько прогнозов на 2021 год для всего мира. Он рассказал о причинах глобальных климатических изменений на Земле, а также когда закончится пандемия коронавируса.
Гейтс считает, что до конца 2020 года ситуация с коронавирусом будет только ухудшаться, однако с начала следующего года ситуация изменится в лучшую сторону. По словам аналитика, к этому времени уже появятся препараты, которые смогут успешно бороться с коронавирусной инфекцией. Будут созданы моноклональные антитела, которые защитят человеческий организм от чужеродных антигенов. Он уверен, что к началу следующего года будет одобрена хотя бы одна вакцина из тех, которые проходят в настоящее время испытания. Пандемия закончится только тогда, когда с ней справятся все страны без исключения.
Относительно происходящих климатических изменений миллиардер заявил, что зеленая энергетика — это очень хорошо, однако экология планеты продолжает страдать от производства стали и цемента.
В конце беседы Гейтс подытожил, что люди стали более осознанно относится к природе и друг к другу, поэтому в целом жизнь должна стать лучше. Люди, наконец, начинают осознавать угрозу глобальных климатических изменений. Более половины населения планеты уже воспринимают климатические изменения либо как кризис, либо как очень серьезную проблему.
Оставив компанию «Microsoft», Гейтс занялся разнообразными исследовательскими проектами, из которых большая часть направлена на решение глобальных проблем человечества. Мультимиллиардер стал экспертом во многих областях, включая медицину, экологию и социологию.