Билл Гейтс сделал глобальный прогноз на 2021 год

Основатель компании «Microsoft» Билл Гейтс в интервью для «GeekWire Summit» сделал несколько прогнозов на 2021 год для всего мира. Он рассказал о причинах глобальных климатических изменений на Земле, а также когда закончится пандемия коронавируса.

Гейтс считает, что до конца 2020 года ситуация с коронавирусом будет только ухудшаться, однако с начала следующего года ситуация изменится в лучшую сторону. По словам аналитика, к этому времени уже появятся препараты, которые смогут успешно бороться с коронавирусной инфекцией. Будут созданы моноклональные антитела, которые защитят человеческий организм от чужеродных антигенов. Он уверен, что к началу следующего года будет одобрена хотя бы одна вакцина из тех, которые проходят в настоящее время испытания. Пандемия закончится только тогда, когда с ней справятся все страны без исключения.

Относительно происходящих климатических изменений миллиардер заявил, что зеленая энергетика — это очень хорошо, однако экология планеты продолжает страдать от производства стали и цемента.