Каких витаминов не хватает организму, если вам постоянно хочется спать?

1. Витамины группы В – недостаток провоцирует постоянную усталость, даже при нормальном отдыхе и сне. Источники – гречневая и овсяная крупа, хлебные изделия, молочные продукты, сухофрукты, морепродукты.

2. Витамин С – улучшает иммунитет, дает силу и выносливость, повышает работоспособность. Особенно богаты им ягоды смородины, плоды цитрусовых, шиповника, болгарский перец.

3. Витамин Д – дает энергию, борется с усталостью, помогает сосредоточиться. Вырабатывается в организме под действием солнечных лучей и содержится в рыбьем жире.

4. Пантотеновая кислота – регулирует активность головного мозга, улучшает механизмы мышления и память, ее снижают заболевания в тонком кишечнике. Источниками является икра морской рыбы, зелень, дрожжи, яйца, молочные продукты.

5. Йод — необходим для нормальной работы иммунной системы, щитовидной железы, влияет на процессы головного мозга. Содержится в морепродуктах и морской рыбе, свекле, шпинате, томатах, картофеле.

6. Рутин – предохраняет клеточные структуры от повреждения, стимулирует мозговую активность. Источниками является гречка, зеленый чай, свежие плоды растений.

7. Железо – недостаток провоцирует повышенную утомляемость, понижение активности, плохое самочувствие и состояние кожи, волос и ногтей. Для его усвоения необходим витамин С. Содержится в орехах, яблоках, свекле, печени.

8. Калий – дает силу и выносливость, помогает избавиться от сонливости и постоянной усталости. Особенно много в пророщенных зернах, плодах растений, бобовых культурах.

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