Жизнь в слиянии. Чем опасно обманывать себя

Честно признаться самому себе в том, что хочется не замечать, а если и заметил, то как-то выгородить себя, потому что, например, стыдно — это иметь прямой доступ к процессам, которые на самом деле руководят человеком, но он никак не может руководить ими. Если мы все время пытаемся избежать встречи с правдой в себе, то это совсем не значит, что этого процесса нет. Наоборот, он приобретает еще большие размеры и начинает «торчать» из нас со всех сторон.

Большинству людей сложно правильно себя понимать и чувствовать. Зачем я иду туда и делаю это? Кажется, на все есть объяснения, но они рациональные. Иду в магазин, потому что нужно купить продукты. Но почему именно в этот магазин, а не в тот, почему одеваю именно эту одежду, а не ту?

Возможно, поход именно в этот магазин для меня — это не просто купить еды, это значит что-то большее. Что я, к примеру, классный и успешный человек — могу себе позволить купить элитные продукты именно в этом супермаркете премиум класса. А еще, надевая эту одежду — дорогую, фирменную — я воображаю, как люди будут смотреть на меня и думать, что я не просто какой-то бедный-нищий, а что я чего-то в жизни добился, моя жизнь — сытая, успешная!

И это все я буду делать, почему? Возможно, мне не хватает этого чувства — что я уважаем и признан. Возможно, я сомневаюсь, что достаточно успешен. И хочу получить еще больше подтверждений, что все у меня хорошо?

Обычно люди так не мыслят. Они просто думают, что идут за продуктами. Но по прошествии времени, к примеру, могут внезапно почувствовать тревогу или грусть. Или тоску. И совсем не понимают, от чего она. И тогда они смотрят какое-то кино, чтобы переключиться, или пьют вкусное пиво, или едут куда-то с компанией развлечься. Хотят этим унять тянущее чувство в грудной клетке.

Что такое слияние (конфлюэнция) 1-го рода

В теории гештальт-терапии существует два вида процесса слияния (или конфлюэнции) — 1-го и 2-го рода. Рассмотрим слияние первого рода.

Когда вы не понимаете, что с вами, не можете это объяснить, осознать, или объясняете так, что легче вам от этого не становится или становится лишь на короткое время, — то вероятнее всего вы находитесь в слиянии с собственными подлинными процессами. Вы не можете их выделить, вычленить, посмотреть на них со стороны. Они остаются незаметными для вас и вы буквально слиты с ними.

Вы чувствуете лишь недифференцированную тревогу или просто какой-то дискомфорт, но сделать с ним ничего особо не можете.

Многие всю жизнь живут, перебиваясь какими-то «отвлекалками», чтобы не чувствовать свой внутренний дискомфорт и неудовлетворенность. И кажется, что жизнь более-менее, но глобально этот человек счастья не чувствует. Если его посадить на стул и спросить: счастлив и ты, он, возможно, ответит да, но это будет логичный ответ — из рациональной части психики. Выглядеть человек будет несчастливым. Обремененным, напряженным или грустным.

Если же засомневаться в его состоянии, он может начать доказывать, что у него все хорошо, приводить доводы, почему так и что жизнь, к примеру, такая сложная штука, и чего ему жаловаться.

Но не факт, что он не скрывает от себя правду. Что на самом деле может быть неудовлетворен. И если даже иногда догадывается, чем, то точно не знает, как свою потребность удовлетворить и себя насытить. Ему иногда кажется, что у него нет какой-то цели или миссии, что он живет слишком просто, обычно, сегодняшним днем. У него нет «дела его жизни» или отношений каких-то прекрасных, человека по-настоящему любимого рядом, и именно поэтому все так.

А как это дело или этого человека найти — он не знает. И существует ли все это в принципе или он просто «зажрался».

Попытки выйти из слияния

Если человек задумывается и уже пытается найти причину своего дискомфорта — это значит, он пытается выйти из слияния со своими психическими процессами, заметить то, что происходит, честно себе отдать в этом отчет. Иногда люди не могут сделать и этого.

На этапе неприятных чувств, они просто идут их чем-то «заполнять», например, разговорами с кем-то, где будут доказывать, что все хорошо или слушать, что у кого-то гораздо хуже, чем у меня — и от этого успокаиваться на время.

Если же одной ногой он уже «стоит» на выходе из слияния, то есть постарался напрячься и сказать себе правду, то вторая нога все еще тянет его назад. Ведь чтобы поменять свою жизнь (а он смутно догадывается, что все-таки нужны изменения), необходимо будет сделать усилие — возможно такое, к которому он не привык и результат также не будет гарантирован. Например, смогу ли я найти дело своей мечты? Свою миссию? А может, мне не понравится то, чем я начну заниматься, я потрачу время и силы и опять получу неуспешный опыт?

Или отношения моей мечты: может, если я пойду на это свидание, я встречу такую женщину? А если нет и я опять потрачу свое время впустую и в который раз разочаруюсь…?

Такие рационализации возвращают его назад: нужно все оставить как есть и ни к чему не стремиться.

Выгоды осознанности

Честно признаться самому себе в том, что обычно хочется не замечать, а если и заметил, то как-то выгородить себя, потому что, например, стыдно — это иметь прямой доступ к процессам, которые на самом деле руководят человеком, но он никак не может руководить ими. Это знаменитое высказывание Карла Юнга — «если внутренняя ситуация не осознается, она превращается во внешние события, подобные судьбе».

Если мы все время пытаемся избежать встречи с правдой в себе, с некрасивой на наш взгляд правдой, стыдной, и поэтому вытесненной, то это совсем не значит, что этого процесса нет. Наоборот, он приобретает еще большие размеры и начинает «торчать» из нас со всех сторон.

Например, человек не уверен в своей успешности — и этот процесс, хоть он его очень сильно скрывает и пытается компенсировать разными внешними атрибутами, презентовать себя получше перед людьми, все равно фонит из него.

Этот человек тревожный, суетливый, напряженный. Или другая крайность — он апатичный и депрессивный. В нем нет спокойствия и уверенности сильного и успешного, нет энергии. В нем есть страх. И это видят другие.

Чем лучше вы осознаете свои внутренние процессы, чем больше вы их признаете, не избегая, не выгораживая и оправдывая себя, а просто — констатируя то, что есть на самом деле — тем больше возможностей вы приобретаете в развитии. Если я хорошо осознаю свою жадность, я могу исследовать, чем она мне отравляет жизнь. Почему я не могу расслабиться. Что за сила руководит мною, которую я не могу контролировать. Или я хорошо осознаю свой процесс обесценивания. Себя, окружающих. Что я получаю благодаря ему и что теряю? И так со всем скрытым и завуалированным от самого себя.

На психотерапевтической сессии появляется возможность увидеть себя честнее. Выйти из слияния со своими неотрефлексированными процессами и исследовать их вместе с психотерапевтом. И в дальнейшем, при определенных усилиях, поменять отношение к ним и выбор формы поведения.

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