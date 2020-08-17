10 вещей, которые не купишь за деньги

Когда мы достигаем определенного возраста, мы начинаем осознавать важность денег в нашей жизни. Да, мы отлично знаем, что за деньги не купишь настоящего счастья, но по крайней мере они способны привнести в жизнь хоть какую-то стабильность, разве нет? Вряд ли кто-то когда-то мечтал о том, чтобы быть бедным, или стремился к этому. Многие невероятно богатые люди начинали с самого низа, и росли в бедных семьях, что укрепило их решимость сделать все возможное, чтобы больше никогда не оказаться в подобных условиях.

Нет, если у вас есть деньги, в этом нет ничего плохого. Очень многие люди упорно и настойчиво работают для того, чтобы добиться успеха и вырваться из нищеты, обеспечив себя достаточным уровнем финансовой стабильности. Деньги становятся проблемой тогда, когда их накопление и приумножение становятся единственной целью жизни человека. Но именно в этой нескончаемой погоне за все большими и большими деньгами многие люди осознают, что сами по себе деньги никогда и ни при каких обстоятельствах не способны сделать человека счастливым.

Если вы нуждаетесь в доказательствах, советую вам заглянуть в Голливуд, что в Калифорнии, США. Сколько актеров, актрис, певцов и других творческих людей, несмотря на свое большое, а во многих случаях даже огромное состояние, оказались настолько несчастны, что с головой погрузились в депрессию, которую пытались заглушить алкоролем, наркотиками и другими пагубными пристрастиями?

Робин Уилльямс, один из лучших актеров и комиков всех времен, недавно совершил самоубийство, вызванное затяжной депрессией и связанной с этим наркотической зависимостью. Уилльямс был очень богат и успешен, но всего этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить великому комику его жизнь.

Итак, вот вещей, которые не купить за деньги, сколько бы их у вас ни было:

1. Любовь

За деньги можно купить секс, влечение и даже определенную власть над партнером… но за них нельзя купить любовь. Почему? Да потому, что любовь — это что-то очень личное, что-то душевное, что-то таинственное… Ну а в деньгах ничего этого нет, да и быть не может. Деньги — это просто метод обмена, не больше и не меньше. Ими можно заплатить за товар или услугу, они могут обеспечить удобство, комфорт и даже роскошь — но не любовь.

Многие из нас усваивают этот урок на собственных ошибках. Чем больше мы копим денег на своих счетах в надежде, что это поможет обрести нам любовь, тем большую пустоту мы чувствуем внутри. Все потому, что мы росли в обществе, ставившем богатство на первое место в списке приоритетов, и убеждавшее нас в том, что оно способно сделать нас любимыми и желанными, хотя на самом деле это совершенно не так.

2. Истину

Да, иногда за деньги можно купить влияние, но наибольшее влияние на людей оказывает настоящая и неподдельная истина. Да, во многих случаях люди пользуются деньгами для того, чтобы протолкнуть в общественном мнении какое-то мнение или убеждение, и даже купить за деньги ученых и социологов, способных «нарисовать» нужные результаты научных исследований, придающих лжи подобие истины. Иногда большие деньги даже побеждают… но лишь в краткосрочной перспективе.

Но сколько бы денег ни было потрачено на подавление и сокрытие истины, в конечном итоге она все равно выйдет наружу.

3. Время

Каждая проходящая минута — это время, которое потрачено безвозвратно, это еще одна минута, на которую вы стали ближе к смерти. Да, возможно, эта фраза слегка мрачновата, но, тем не менее, она абсолютно правдива. Наша жизнь начинает утекать сквозь пальцы с дня нашего рождения, и это никак не изменить.

Несмотря на все достижения науки и медицины последних лет, у нас до сих пор нет ни единого практичного и надежного способа существенно удлинить жизнь. Очень богатые люди испокон веков тратили огромные суммы в попытках обрести бессмертие или хотя бы очень долгую жизнь, чтобы в конечном итоге понять, что, несмотря на все свое состояние, они так же смертны, как и последние бедняки.

Сколько бы денег у вас не было, они не смогут повернуть время вспять. Единственное, что нам остается — это просто жить, как живется, мгновение за мгновением, стараясь, чтобы ни одно из них не пропало зря.

4. Спокойствие

Умение контролировать и направлять в нужную сторону собственные мысли — лишь это способно принести вам истинный внутренний покой и спокойствие. И одним из аспектов этого умения является способность принимать происходящие с вами плохие вещи и превращать их в положительный жизненный опыт.

Взгляните, какие невероятные суммы государства и отдельные люди тратят во имя «мира». Да вот только сколько бы денег на это ни уходило, конечный результат все равно неизменно оказывается весьма далеким от того, что можно было бы назвать «мирным».

Более того, ваше личное внутренне спокойствие совершенно не зависит от того, какая цифра стоит в графе «сумма средств на счетах» в выписке из банка. Оно зависит лишь от того, как вы смотрите на окружающий мир, чего вы от него ожидаете, и что «внутреннее спокойствие» значит для вас самих.

5. Талант

Те таланты и способности вашего тела и разума, которые вы получили от природы, воистину бесценны. И хотя деньги и впрямь могут помочь развить уже имеющийся талант, вы никогда не сможете купить талант или способность, если их у вас нет.

Врожденные таланты, способность к обучению, живость ума и хорошая память, крепкие мускулы и выносливость… все это дается нам один раз, если дается, и этого не купить даже за все богатство мира. Все это бесценно.

6. Здоровье

Да, конечно, за деньги можно купить лучшие лечебные процедуры и лекарства, но за них не купить здоровья, которое вы потратите, сидя в офисе по 12 часов в сутки, чтобы их заработать. Зато его помогут вам сохранить правильный режим дня, отсутствие переработок, регулярные физические упражнения и здоровый восьмичасовой сон — одним словом, все то, что не стоит практически ничего.

Смотреть на то, как знаменитости тратят целое состояние в попытках сберечь свою «естественную красоту», почти физически больно. Во-первых, изменения, которые приходят с возрастом — это тоже естественная красота. Морщины — это часть естественной красоты, как и седые волосы. С другой стороны, медицинские процедуры, при которых в тело вводится пластик, силикон и множество других субстанций… разве в них есть хоть что-то естественное?

7. Хорошие манеры/стиль

Грубых и ведущих себя совершенно по-хамски людей можно найти как среди бедняков, так и среди богачей. Умение вести себя с окружающими вежливо, уважительно и благородно определенно не зависит от того, насколько толст ваш кошелек. Более того, не исключено, что в процентном соотношении эгоистов и грубиянов куда больше среди богачей, чем среди тех, чьи доходы более скромны.

Деньги действительно могут «поднять» вас в более высокую социальную сферу, но они определенно не способны сделать вас более стильными и утонченными. Вам нужны доказательства? Взгляните на Ким Кардашьян или Майли Сайрус. То-то же.

8. Настоящие друзья

Если у вас много денег, это определенно привлекает достаточно людей, которые будут наперебой уверять вас, что они уже очень давно хотели с вами подружиться, но это совершенно не гарантирует, что среди всех них найдется хоть один настоящий друг. Большинство настоящих друзей любят друг друга… а вы ведь помните, что мы говорили о деньгах и любви? То же применимо и к дружбе.

Настоящие и лучшие друзья — это те, кто остаются с нами не только когда мы на гребне волны успеха, но и тогда, когда мы с воплем падаем с него вниз, в пучину бедности. Настоящим друзьям все равно, сколько у вас денег и роскошная ли у вас машина… им интересны лишь вы сами.

9. Знания

Накопленная вами за годы жизни информация, натренированный вами интеллект и то, как вы демонстрируете все это окружающему миру — это те вещи, которые не купить ни за какие деньги. Вы никогда не задумывались о том, почему некоторые из богатых, и, в общем-то, неглупых людей ведут себя, как полные придурки? Да потому, что полученное ими состояние не лучшим образом сказалось на их мыслительных процессах и восприятии мира.

Некоторые богатые и умные люди почему-то считают, что их богатство в сочетании с интеллектом служит для них «броней», защищающей их от превратностей судьбы, делая их «выше» обычных людей, и теперь к ним неприменимы законы логики. Стоит ли говорить, что порою в результате этого они принимают настолько неудачные решения, что лишаются большей части своего состояния, несмотря на весь свой ум и знания? Таким образом, следует прийти к выводу, что важны не только накопленные знания, но и умение применять их на практике… что, в свою очередь, не купить за деньги.

10. Присутствие и принятие

И, возможно, самая важная вещь из тех, которые не купить за деньги — это присутствие и принятие, способность жить в настоящем, а не прошлом или будущем, и принимать, без презрения и осуждения, каждую жизненную ситуацию. Этот невероятный и способный изменить всю нашу жизнь дар нельзя купить ни за какие деньги, его можно лишь воспитать в себе самостоятельно, если задаться такой целью.

Умение находиться здесь и сейчас, принимая каждый прожитый нами момент — это неоценимый дар, более ценный, чем любые деньги. Ведь если мы сможем ценить нашу жизнь такой, какая она есть, наслаждаясь каждым ее моментом… к чему нам вся эта погоня за деньгами?

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