Главные события в жизни знаков Зодиака в 2021 году

Упадок сил, нежелание что-то делать и полная апатия – эти факторы знакомы многим из личного опыта. Все подобные симптомы говорят о том, что человек испытывает острую недостаточность в жизненной энергии. Повысить энергетический тонус можно при помощи активных действий, физических упражнений, положительных эмоций, правильного питания и общения с интересными людьми. Астрологи предсказывают все важные события, на которые знаки зодиака должны обратить внимание, чтобы удержать свой жизненный тонус на нужном уровне.

В этом году вы со временем почувствуете, что вам становится легче подстроить окружающих под себя. И им будет спокойно играть по вашим правилам. Однако действуйте осторожно, торопить события и ход времени не стоит. Год обещает быть богатым на сюрпризы, которые, вполне вероятно, поставят перед вами ряд самых разных проблем. В декабре возможны поездки, в семейных отношениях произойдут существенные изменения в лучшее направление. Прилив сил ожидается в январе, марте, июле.

В этом году, к сожалению, придется попрощаться с чередой иллюзий. Вы можете покопаться и в реальных отношениях, если сработает чутье, что в них возникла неустойчивость. Но уже к апрелю возникнут сигналы позитивных изменений. Будьте щепетильными в вопросах, которые касаются материальной стороны. В мае астрологи рекомендуют принять процедуры для красоты и здоровья, они будут в конце лета особенно действенными. В июле, октябре и ноябре ожидайте увеличение сил.

Близнецы

Избегайте склочности в январе, контролируйте эмоции в феврале – и вы сможете выудить из калейдоскопа смены ситуаций этого года много полезной информации. Очевидность станет вознаграждением за ваше терпение и за то, что вы делали для других ранее. Будьте внимательны к близким людям в августе, продолжайте опекать их, чтобы иметь крепкий тыл. Средний уровень ожидается в марте, мае и августе.

Рак

Перед вами стоит сложная задача: правильно интерпретировать ту информацию в январе, которая поступит из неожиданного источника. Она коснется близкого вам человека. Будьте осторожны, и не наломайте дров! В марте можно смело просить о помощи и прислушиваться к советам друзей и знакомым. Но готовьтесь запомнить их критические замечания. Сентябрь – не самое лучшее время для соблазнения и любовных побед. Высокая степень ожидается в октябре и декабре.

Лев

Успешный ход многих ваших начинаний зависит от того, как быстро вы наладите полезные связи и вовлечете партнеров в проекты в феврале, которые считаете наиболее перспективными. Если у вас есть проблемы, которые нужно обсудить с близкими людьми, то июнь – лучшее время, когда лучше всего решиться на разговор по душам, сделать признание. Тонус на низкой отметке в июле, августе и декабре.

Дева

Этот год готовит вам сюрпризы. С самого первого месяца даже не думайте о том, чтобы расслабиться. Настало время в марте для активных и позитивных действий. И если в отношениях с партнером вас ожидает большой триумф, то в рабочих нужно проявить меркантильность и скрупулезность. Будьте аккуратны во всем, что касается ваших близких. Август – благоприятное время для домашнего хозяйства и ремонта. На среднем уровне в мае, июле и ноябре.

Весы

В этом году вам лучше не заниматься планированием важных мероприятий, от которых вы ждете усмирения собственного эго и проявления доброжелательности от определенных лиц. Вы сможете это получить, но ситуации не будут подвластна контролю, а перспективы откроются в совсем иных сферах. Пятница и воскресенье в мае, июле и октябре – успешные дни для свиданий. На среднем уровне в январе, марте и июле.

Скорпион

Освободитесь от того, что мешает вам и тормозит представление новых возможностей. Здоровый эгоизм в разумных пределах пойдет на пользу и в работе, и в личных отношениях. С февраля вы сможете преодолеть массу небольших, но трудных домашних проблем. В конце года акцентируйте внимание на детях и их личных проблемам. На низком уровне в марте, мае и июле.

Стрелец

Предстоящий период 2021 года имеет для вас масштабное значение. Возможно, не все подвластно вашим желаниям и амбициям, но за вами остается выбор. И какое бы решение не приняли, у вас отличные перспективы. Последите за здоровьем в августе. На сентябрь не планируйте шумных развлечений, лучше проведите этот месяц в семейном кругу. На самом низком уровне в феврале, ноябре и декабре.

Козерог

Сразу в нескольких важных жизненных сферах могут произойти крупные события, которые начнут сигналить о том, что вы входите в зону перемен. Упирайтесь в своих созданных решениях от информации, которая на вас свалится в марте. В течение первого полугодия больше времени уделяйте общению с нужными людьми. Каждые выходные на протяжении года занимайтесь восстановлением своего здоровье и улучшению внешности. Тонус находится на среднем уровне в январе, марте и августе.

Водолей

Ваша успешность заметно изменится от начала к концу года. Перенапряжений избежать не удастся в декабре как нервных, так и физических. Июль поможет расставить нужные акценты в спорных рабочих моментах с коллегами. Проявите терпение и внимательность к тем, кто в вас нуждается. Праздничные дни посвятите своим родным. Высокий уровень жизненных сил обещает быть в июне, сентябре и ноябре.

Рыбы

Приятные новости могут прийти издалека в марте. Или перед вами станет вопрос ребром о необходимости дальней поездки. Отличные перспективы откроются людям творческих профессий. Лето – удачное время для романтических свиданий. Не отказывайтесь от них ни в коем случае! Дружеские отношения могут легко перерасти в любовные порывы. Стоит рассчитывать на средний уровень в апреле и ноябре.

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