Кровожадные сказочники и их истинные сюжеты: почему сказки братьев Гримм в оригинале нельзя читать детям

Сказки — это добрые истории, которые мы читаем детям, чтобы им потом снились хорошие сны. Но берегитесь: от истинных сказок братьев Гримм эффект будет обратный!

«Жених-разбойник» — сказка о свирепом каннибале

Фильм «Молчание ягнят» покажется вам невинной историей для малышей, когда вы сравните его со старинной сказкой, записанной братьями Гримм. Прекрасная девушка, дочь мельника, собирается замуж. Но что-то в женихе ее настораживает, хотя он и красив, и умен, и богат. Начать с того, что живет он в самой чаще дремучего леса, в избушке самого жуткого вида.

Однажды девушка решает навестить жениха. Она идет по тропинке, пробираясь сквозь бурелом, но жениха нет дома. Зато рядом появляется старушка: она рассказывает девушке, что ее жених — главарь разбойников и людоед.

Девушка не верит, тогда старушка прячет ее в домике среди бочек, и скоро несчастная невеста своими глазами видит кровавое пиршество: ее жених вместе с компанией разбойников затаскивают в избушку жертву — красивую девушку, раздевают ее, разрубают на куски и съедают.

Дочь мельника находит в себе силы сбежать и рассказывает обо всем отцу. Тот созывает односельчан, и во время пышной свадьбы рассказывает всем правду о разбойнике. Заканчивается милая сказочка казнью людоеда.

«Можжевеловое дерево» — снова людоеды

В одной семье родился мальчик, но его мать умерла при родах. Отец, погоревав, женился, и мачеха сразу невзлюбила ребенка. Она относилась к нему все хуже и хуже, тем более, что вскоре родила дочку.

Дети подрастали, мачеха притесняла пасынка, а однажды и вовсе убила страшным способом. Мальчик попросил у нее яблоко, которое лежало в сундуке, злобная женщина предложила ему самому достать фрукт и с такой силой захлопнула крышку сундука, что та отрубила голову.

Стремясь замаскировать свое преступление, мачеха примотала голову платком и усадила покойника за стол, сунув ему в руки яблоко. Когда сестра, вернувшись домой, попросила у мальчика яблоко, тот, естественно, никак не отреагировал. Девочка пожаловалась матери, и та спокойно посоветовала: а ты стукни его по уху! Естественно, от удара голова несчастного снова покатилась на пол…

Дальше — еще ужаснее: мать и дочь приготовили из тела мальчика ужин и накормили им отца. Потом, конечно, мачеха была наказана: ей на голову свалился тяжелый мельничный жернов и убил ее. А мальчик, чьи косточки закопали под можжевеловым деревом — прямо на могиле матери — чудесным образом воскрес.

«Девушка-безручка» — сказка об отце, отрубившем руки собственной дочери

Бедный мельник захотел разбогатеть и обратился с этой просьбой к Сатане. А тот потребовал в обмен на золото то, что находится у мельника за домом. Тот, ни о чем не подозревая, согласился. И узнал, что продал собственную дочь, которая в то время подметала двор.

Но выяснилось, что одного согласия отца недостаточно. Душа девушки оказалась настолько чистой и невинной, что Сатана не смог ее взять: стоило девушке очертить вокруг себя круг и умыться водой, как нечистый терял свою силу. Так повторялось дважды. На третий день бес приказал мельнику: «Отруби руки своей дочери, чтоб не могла она умыться!».

И тот послушно исполняет приказ Сатаны, калеча собственного ребенка… На этом злоключения девушки не заканчиваются. Она скитается по свету, в нее влюбляется король, у них рождается ребенок. Но из-за козней Сатаны король изгоняет жену с ребенком из дворца.

Они долго бродят по лесу, у матери снова отрастают руки, и спустя семь, после долгих мучений и испытаний, лет семья воссоединяется. Триллер, да и только!

«Вор в терновнике» — сказка о диком средневековом правосудии

Мальчик нашел волшебную дудочку: стоит ему заиграть, как все, кто поблизости, пускаются в пляс. С помощью дудочки он заставляет плясать на колючем терновнике богача — до тех пор, пока тот не отдает ему все деньги.

А когда хитрого мальчика хотят за это повесить, он снова пускает в ход дудку. На этот раз плясать принимаются все стражники, а с ними — тот самый богач. И пляшет он до изнеможения, до тех пор, пока не соглашается подтвердить слова мальчика: да, он сам украл золото, мальчик не при чем! Богача казнят, мальчика освобождают.

«Румпельштильцхен» — сказка о карлике, разорвавшем себя пополам

И снова главной героиней является дочь мельника (надо полагать, в средневековой Германии мельников было видимо-невидимо). Девушка оказывается в королевском дворце, там ей предстоит напрясть из соломы золото. Дикое задание. Но придется выполнять, иначе отрубят голову!

На помощь девушке приходит карлик-колдун. Но за свою помощь требует ее будущего ребенка. Загнанная в угол красавица соглашается.

Король, увидев гору золота, которую девушка напряла из простой соломы, приходит в восторг и женится на мастерице. Через какое-то время у них рождается наследник, и тут на сцене вновь возникает злобный карлик. Королева в отчаянии. Карлик дает ей три дня отсрочки и обещает не забирать ребенка, если королева отгадает и произнесет вслух имя карлика.

И королева сделала это! А карлик от злости топнул ногой и провалился по пояс в землю. Пытаясь освободиться, он разорвал самого себя пополам. Милая сказочка…

Кстати, если обратиться к оригинальным версиям «Белоснежки», «Золушки», «Спящей красавицы» и других широко известных сказок братьев Гримм, там тоже отыщутся реки крови. Что поделать — таким тогда был мир, ведь Якоб и Вильгельм Гриммы только записали то, что рассказывал народ. Давайте сделаем наш с вами новым мир лучше — и новые сказки это немедленно отразят.

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