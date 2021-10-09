Как женщина исполняет свою «лебединую песню» перед уходом, а мужчина не слышит

Если в отношениях были проблемы, а потом вдруг женщина будто резко смирилась – возможно, что это вовсе не капитуляция перед мужскими требованиями…

Наблюдая за парами, которые расстались по инициативе женщины, заметила один интересный нюанс, который практически никогда не замечают мужчины. Я назвала его «лебединая песня».

Смысл его в том, что перед уходом женщина часто как будто пытается сделать последний рывок в отношениях. Вкладывает в них максимально сил и энергии. И если это последнее усилие не приводит к какой-то перемене в муже, а сталкивается с проявлениями безразличия и неблагодарности, прерывает общение.

Одна моя приятельница, например, где-то полгода жила со своим возлюбленным, от которого ожидала предложения руки и сердца. Он же отговаривался коротким «сейчас не время» и «мне нужно подумать». Однажды она была с ним особенно ласкова. Накрыла шикарный стол, на котором чего только не было. И разные изысканные блюда, и его любимые блинчики по особому рецепту. Квартира была вылизана до блеска, сама героиня аккуратно накрашена, уложена, одета в изящный новый халатик, который особенно подчеркивал ее хрупкость.

Мужчина искренне обрадовался вечеру, будучи уверен, что в него влюбились по уши, и вопрос брака можно откладывать сколько угодно. Но на следующий день он получил свои вещи, собранные в две большие сумки, и сообщение о разрыве.

Другая дама рассказала откровенно про последний суп, который сварила своему мужу перед тем, как от него уйти. Вы же помните еще, каким жарким было это лето? Так вот, чтобы спастись от жары, они поехали на дачу, где бродили по лесу, собирали грибы и находились в состоянии кажущейся стабильности. На самом деле у женщины, конечно, было много претензий, но озвучивать их она устала, и сейчас хотела просто насладиться отдыхом и тишиной. И тут муж захотел супчика грибного.

Солнце продолжало нещадно шпарить, кухня раскалилась донельзя, но женщина мужественно чистила грибочки, резала грибочки, жарила грибочки, морковку и лук. Отваривала бульон, чего-то тушила, добавляла, опять же по особому рецепту, стараясь угодить. Потом смотрела, как он ест, потом отмывала посуду… А когда муж насытился, попросила спустить кастрюлю в подпол. Чтобы не пропало.

– Вечно мне приходится с твоими кастрюлями возиться! – раздраженно буркнул отяжелевший от супчика муж. А женщина в ту же секунду ясно поняла – это конец. И ничего уже не исправить.

Историй, на самом деле, гораздо больше. Но их объединяет одно. В нашей культуре перед женщиной ставится задача быть хранительницей домашнего очага. Изо всех сил сохранять отношения. И предпринимать все методы для их сохранения. Бывает и по-другому, конечно. Но вы ведь тоже много раз слышали это «все было хорошо, чего это она?».

Так вот, если мужчина со своей стороны не желает соблюдать некий баланс, и потребляет в одну сторону, то рано или поздно женщина почувствует, что ее усилия летят в пропасть. Что она, попросту говоря, надорвалась тащить все на себе. И чем больше было усилие, тем более горькой кажется неблагодарность, тем выше вероятность разрыва. А мужчина в этот момент как раз больше всего расслаблен, думая, что теперь-то все хорошо…

Так что, джентльмены, мотайте на ус. Если в отношениях были проблемы, а потом вдруг женщина будто обмякла и стала очень старательной – возможно, что это не капитуляция перед вашими требованиями. А такая вот лебединая песня. Отвечайте симметричным шагом, если не хотите потерять ее прямо сейчас…

По материалам: morena-morana