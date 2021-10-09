Притча о том, как правильно отпускать детей

Отпускать, но незаметно быть рядом…
Мама и папа часто возили сына на лето к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям:
— Я уже большой, что вы со мной как с маленьким? Я и сам могу к бабушке доехать!
После недолгих споров родители согласились. Вот стоят они на перроне, провожают, дают последние советы, а сын всё твердит:
— Да знаю я, знаю, 100 раз уже говорили!..
Тогда отец сказал:
— Сынок, если вдруг тебе станет плохо или страшно, то вот тебе это, — и сунул что-то ребенку в карман.
И вот мальчик сидит в вагоне, едет, разглядывает пейзаж в окне. А вокруг люди чужие толкаются, шумят, заходят, выходят, проводник недовольно сделал ему замечание, кто-то тоже недовольно на него посмотрел и вдруг малышу становится не по себе. А потом становится страшно. Он понурился, забился в угол, захотелось плакать… А потом он вспомнил, что ему что-то положил в карман отец. Мальчик нащупал бумажку, развернул её:
«Сынок, я в соседнем вагоне».
Вот так и в жизни, мы должны отпускать детей, доверяя им, но мы должны быть всегда в соседнем вагоне, чтобы детям не было страшно.
Быть рядом — пока мы живы.