Даты рождения с тяжелым уроком души (но плохо ли это?)

Когда они помогают другим, Вселенная помогает им…

Моя знакомая говорит: «Муж говорит, что я фартовая». А я улыбаюсь, глядя на ее дату рождения, потому что прекрасно понимаю, дело здесь совсем не в везении…

Девочка из детского дома в свои 30 лет с небольшим имеет стабильно успешный онлайн-бизнес, счастлива в браке, воспитывает дочь.