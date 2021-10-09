Даты рождения с тяжелым уроком души (но плохо ли это?)

Когда они помогают другим, Вселенная помогает им…
Моя знакомая говорит: «Муж говорит, что я фартовая». А я улыбаюсь, глядя на ее дату рождения, потому что прекрасно понимаю, дело здесь совсем не в везении…
Девочка из детского дома в свои 30 лет с небольшим имеет стабильно успешный онлайн-бизнес, счастлива в браке, воспитывает дочь.
Она инициировала создание интернет-площадки для совместных покупок, где организаторами закупок работают другие мамочки в декрете. «Совместная покупка» — это кооперация людей для заказа у поставщика по оптовым ценам. Закупку сопровождает организатор и получает процент вознаграждения. Моя знакомая создает для них возможности: работы, общения, финансового достатка.
Не жди, что тебе кто-то что-то должен. Думай, что ты можешь сделать для себя, а затем, что ты можешь дать другим!
Так звучит ключ к благополучию людей, рожденных в кармический коридор дат.
Эти люди, с одной стороны, имеют самую сложную задачу: им нужно помогать всем, во всеобъемлющем масштабе. Забыть о слове «я»: о том, что им должны давать знания, их должны любить, их должны продвигать.
И самостоятельно служить и поддерживать, раскрывать себя во благо других людей. Как только представители данного урока создают возможности для развития, творчества или бизнеса других — они становятся очень успешными.
Поэтому, с другой стороны, сложность задачи относительна. Среди представителей очень много мощных и успешных людей, которые с удовольствием помогают другим, а Вселенная помогает им.
Итак, помощники для окружающих, пришедшие служить интересам других, это люди рожденные 8 января, 21 января, 6 февраля, 19 февраля, 4 марта, 17 марта, 30 марта, 2 апреля, 15 апреля, 28 апреля, 13 мая, 26 мая, 11 июня, 24 июня, 9 июля, 22 июля, 7 августа, 20 августа, 5 сентября, 18 сентября, 3 октября, 16 октября, 29 октября, 1 ноября, 14 ноября, 27 ноября, 12 декабря, 25 декабря. (Даты рассчитаны согласно Матрице Роберта Ли Кэмпа).
По материалам: Профессия Эзотерик