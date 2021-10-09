Мифы Египта: Бог Солнца Ра

Древние жили в тесной связи с природой. Неудивительно, что Солнце, дающее жизнь было центральным объектом их поклонения. В культах разных частей планеты солярных богов глубоко почитали и возвеличивали. Их задабривали подношениями, устраивали в их честь праздники и просили у них покровительства. В Древнем Египте наиболее почитаемым божеством был солнечный Бог Ра, или Амон-Ра. Вокруг египетского бога солнца строился весь остальной божественный пантеон.

Бог Ра – защитник от сил тьмы

В египетских мифах бог солнца Ра – отец и правитель мира. Днем, проплывая по небесному Нилу, Ра заботливо посылает на землю свое тепло. А с приходом ночи он отправляется в загробное царство, где борется с наступающим мраком, освещая подземный мир. Всю ночь Ра сражается с силами тьмы. В подземном царстве он встречает главного своего врага – змея Апофиса, пытающегося проглотить Солнце, дабы мир погрузился в вечный мрак. К утру Ра убивает Апофиса, и вместе с этим наступает рассвет.

Сотворение мира

Согласно мифам, бог Амон-Ра, как его еще называли в период Нового Царства, существовал всегда. Еще задолго до сотворения мира он жил в пространстве океана Нун, который древние египтяне уподобляли яйцу. Свой выход за пределы Нуна бог Солнца ознаменовал актом творения.

Ра плывет на своей ладье по наднебесному Океану богини Нут.

Согласно мифу, бог Амон-Ра вышел из пучины Нуна и создал свет одним только своим волеизъявлением. Потом он сотворил из себя ветер и влагу, а от них произошли земля и небо. Так появились четыре стихии в образах двух божественных пар: Шу и Тефнут, Геба и Нут. Считалось, что бог Амон-Ра и его потомки были первыми фараонами Египта.

Бог Земли Геб (внизу) и богиня неба Нут (вверху). Папирус.

Символический образ Ра

Изображался бог Солнца Ра с соколиной головой, увенчанной красным диском. В одной руке он держит анкх – египетский крест, символизирующий вечную жизнь и возрождение; в другой – скипетр – символ божественной власти. Также в мифологии Египта Ра иногда принимает облик феникса, восстающего из пепла. Подобно огненной птице, вечером Ра угасает на западе, что бы утром заново родиться на востоке.

Солнечный диск над головой бога Ра – его огненное Око возмездия. Око Ра защищает его от многочисленных врагов и подчиняет своей воле непокорных. Глаз Ра – также олицетворение разрушительной стороны огня и напоминание о двойственной природе вещей. Творящая сила света может обернуться обжигающими лучами зноя. И то, что ранее было источником жизни, станет причиной смерти.

Однажды, когда бог Ра был уже очень стар, люди перестали повиноваться ему. И разозлившись на людей, он обратил свой солнечный Глаз в свирепую львицу Сехмет. Во имя возмездия, Сехмет стала в ярости крушить все на своем пути, избивая и убивая людей. Увидев это, Ра пришел в ужас, и решил остановить Сехмет обманом, опоив ее пивом, окрашенным в цвет крови.

Барельеф с изображением Изиды (справа) и Сехмет (слева).

Египетский Бог Солнца Ра появляется в древних мифах в виде различных своих ипостасей. Сам Ра — есть дневное Солнце. Вечернее Солнце называли Атум, что так же соответствует имени более архаичного бога Атума, имевшего популярность в более ранние времена Египта. Утреннее Солнце называлось Хепри, что значит «скарабей» — древний символ перерождения. А в схватке со змеем Апофисом бог Ра сражается в образе огненно-рыжего кота.

Бог Ра в образе кота побеждает змея Апопа (справа). Папирус Ани.

Уход бога солнечного Ра из мира людей

Согласно мифам древнего Египта, расстроенный неповиновением людей, бог Солнца Ра решил покинуть земной мир. Узнав об этом, люди раскаялись и пришли проводить Ра. Они дали ему слово бороться с его врагами и почитать память о нем. После этого Ра поднялся на спину Небесной Коровы, чтобы продолжил править своим царством оттуда. А земная власть перешла в руки его детей.

Солнечный Бог Ра. Фреска на гробнице. XIII век до нашей эры.

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