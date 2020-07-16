Как выглядит первый в мире отель из золота

Во Вьетнаме в Ханое появился первый в мире отель, который снаружи и внутри отделан 24-каратным золотом.
Стены здания, площадь которого составляет 5 тысяч квадратных метров, облицованы покрытыми настоящим золотом керамическими плитками, привезенными из Японии.
Всего тут 342 номера. 25 этажей. Во всех установлена позолоченная сантехника и мебель. Даже посуда здесь сделана из золота. Кроме того, на крыше отеля находится золотой бассейн.
Цены в отеле начинаются с 300 долларов в сутки. Есть еще аренда аппартаментов стоимостью от 6400 долларов за квадратный метр.
Официальный сайт сети Hanoi Golden Lake обещает постояльцам «элегантность королевского стиля». Известно, что в Dolce позолоченный вестибюль, мебель, раковины, ванные, а также ряд украшений и аксессуаров.
По данным Hoa Binh Group, это первый отель в мире, экстерьер и интерьер которого покрыты 24-каратным золотом. Однако подобную роскошь отели позволяют себе не впервые. Известно, что в дубайском отеле Burj Al-Arab 22-каратным золотом покрыты лифт и лобби, в отеле Trump International Hotel Las Vegas золотые окна, а в Emirates Palace в ОАЭ позолочены потолок и стены.