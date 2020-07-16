Как выглядит первый в мире отель из золота

Во Вьетнаме в Ханое появился первый в мире отель, который снаружи и внутри отделан 24-каратным золотом.

Стены здания, площадь которого составляет 5 тысяч квадратных метров, облицованы покрытыми настоящим золотом керамическими плитками, привезенными из Японии.