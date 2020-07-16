Население Земли достигнет максимума к 2064 году

По данным на июнь 2020 года, на Земле проживают 7 809 320 722 человека. А сколько нас будет через 50 лет? Или к концу столетия? На этот и многие другие вопросы попытались ответить авторы статьи «Сценарии рождаемости, смертности, миграции и численности населения для 195 стран и территорий с 2017 по 2100 год», опубликованной в журнале The Lancet.

«Понимание потенциальных моделей численности населения имеет решающее значение для прогнозирования и планирования изменения возрастных структур, потребностей в ресурсах и врачебной помощи. Моделирование рождаемости служит ключом для оценки численности населения в будущем, но оно связано неопределенностью и расходящимися методологиями оценки, что приводит к различиям в глобальных демографических прогнозах. Изменение численности и возрастной структуры населения может иметь глубокие экономические, социальные и геополитические последствия во многих странах. Мы разработали новые методы прогнозирования смертности, рождаемости, миграции и населения», — пишут американские ученые.

Комбинируя сценарии смертности, рождаемости и миграции, они смоделировали численность людей на планете в референтных и альтернативных сценариях. Согласно им, к 2064 году население Земли достигнет своего максимума: 9,73 миллиарда (эталонный сценарий). Причем после этого показатели начнут падать, и к 2100 году на планете будут проживать уже 8,8 миллиарда человек.

Ранее Организация Объединенных Наций прогнозировала в 2030, 2050 и 2100 годах по 8,5 миллиарда, 9,7 миллиарда и 10,9 миллиарда человек в мире соответственно. Разница между данными ООН и новым исследованием — в уровне рождаемости: так называемый коэффициент замещения для стабильного населения составляет 2,1 ребенка на одну женщину. Согласно ООН, в странах с низким уровнем рождаемости сегодня этот показатель в среднем растет примерно до 1,8 ребенка. Однако, отмечают американские ученые, поскольку женщины становятся более заинтересованными в получении образования и карьере, они предпочитают иметь в среднем около 1,5 ребенка. Поэтому глобальный рост населения земного шара, наблюдавшийся до сих пор, вскоре перестанет быть самым вероятным сценарием развития событий.

Так, к концу столетия более чем в 20 странах, в том числе в Испании, Польше, Италии, Португалии, Таиланде, Японии и Южной Корее, число жителей сократится более чем вдвое, а в Китае — с 1,4 миллиарда до 699,74 миллиона за 80 лет. Во всей Центральной Европе будут жить 44,5 миллиона человек (по сравнению с 114,8 миллиона в 2017-м).

России предрекли около 106 миллионов граждан в 2100 году (по последним данным — 146 745 098 человек, девятое место в мире). Тем временем для стран Африканского континента, южнее Сахары, предусмотрен другой сценарий: там в целом будут проживать примерно три миллиарда человек. В одной Нигерии к 2100 году население достигнет 800 миллионов человек (сегодня — чуть более 206 миллионов).

Число взрослых людей трудоспособного возраста, с 1950 по 2100 год в базовом сценарии в десяти самых густонаселенных странах (по данным на 2017-й) / © The Lancet

«Согласно прогнозам, средний возраст увеличится в базовом сценарии с 32,6 года в 2017-м до 46,2 года в 2100 году. В 2100 году мы прогнозируем 2,377 миллиарда людей старше 65 лет во всем мире по сравнению с 1,70 миллиарда моложе 20 лет. Число детей младше пяти лет сократится с 681 миллиона в 2017-м до 401 миллиона в 2100 году (снижение на 41 процент). В то же время число людей старше 80 лет увеличится с 141 миллиона в 2017 году до 866 миллионов. <…> В 1950 году на каждого человека, которому исполнилось 80 лет, приходилось 25 родов, в 2017-м их было по семь, а в 2100-м мы спрогнозировали одно рождение на каждого человека, которому исполнилось 80 лет. Соотношение людей старше 80 лет к населению младше 15 лет увеличится с 0,16 в 2017 году до 1,50 в 2100-м в странах, где население сократится более чем на 25 процентов», — пишут ученые.

По мнению авторов исследования, в развитых государствах лучшим решением для поддержания уровня населения и экономического роста станут гибкая иммиграционная политика и социальная поддержка семей, которые хотят детей. «Однако существует реальная опасность того, что некоторые страны могут принять действия, ограничивающие доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья, что может иметь разрушительные последствия», — предупреждают специалисты.

Ранжирование 25 крупнейших экономик по общему ВВП в 2017 году и базовому сценарию в 2030, 2050 и 2100 годах / © The Lancet

Также расчеты показали, что число людей трудоспособного возраста в Китае сократится с сегодняшних 950 миллионов примерно до 350 миллионов к концу столетия (падение на 62 процента). Ситуация в Индии при этом поменяется не так резко: с 762 миллионов до 578 миллионов. А в Нигерии рабочей силы станет больше: там прогнозируют рост с 86 миллионов трудящихся до 450 миллионов к 2100-му.

В связи с этим мир ожидают изменения с точки зрения экономики. Так, к 2050 году по ВВП Китайская Народная Республика обойдет Соединенные Штаты и переместится на первое место, однако к 2100-му вновь вернется на вторую строчку. При этом Индия по этому показателю станет третьей (сегодня она шестая). Япония, Франция, Германия и Великобритания останутся в топ-10 крупнейших экономик мира. Бразилия, в свою очередь, опустится с восьмой на 13-ю строчку, а Россия — с 10-й на 14-ю. Нигерия, опять же, войдет в десятку (в 2019 году она была 24-й).

К концу столетия мир будет многополярным, а доминирующими державами станут Индия, Нигерия, Китай и США, считают авторы прогноза. Произойдет радикальный сдвиг в геополитике.

«Основной проблемой при составлении долгосрочных прогнозов, независимо от стратегии моделирования, стало наличие потенциальных изменений тенденций в будущем, которые невозможно предсказать. Это ограничение не только наших методов. Важно отметить, что из-за определенных проблем мы не включили изменение климата в наше моделирование. Однако оно, вероятно, будет играть роль в моделях миграции: люди будут вынуждены мигрировать из-за повышения уровня моря, экстремальных погодных явлений, ухудшения состояния окружающей среды и многого другого. Дополнительным ограничением наших прогнозов по миграции стало то, что данные о об этом скудны и часто неполные. Не все страны предоставляют свои оценки. Существует также много непредсказуемых факторов миграции, в том числе войны и конфликты, стихийные бедствия, экономический коллапс и миграционная политика», — подытожили ученые.

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