«Незаконченный» взрыв сверхновой выбросил мертвую звезду в скоростной полет через Галактику

Белый карлик, переживший «частичный» взрыв сверхновой, получил колоссальный импульс и движется по Млечному Пути на скорости около 900 тысяч километров в час. Его полет и весьма необычный состав могут указывать на новый, прежде незамеченный астрономами тип сверхновых — и на то, что в Галактике и за ее пределами могут найтись другие «скоростные» белые карлики. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Борис Гёнсик (Boris Gänsicke) и его коллеги из Уорикского университета исследовали белый карлик SDSS J124043.01+671034.68, странный химический состав которого озадачивает ученых уже не первый год. Такие объекты считаются останками крупных красных гигантов — по сути, их ядрами, сохранившимися после сброса внешних оболочек. Как правило, атмосферы белых карликов состоят из водорода и гелия, лишь с небольшими примесями таких элементов, как кислород и углерод.

Однако на J124043 ни водорода, ни гелия не нашлось: его атмосфера оказалась кислородной, с некоторыми количествами других элементов, включая неон, натрий, магний, кремний, алюминий — продукты взрыва сверхновой. В самом деле, белые карлики достаточно массивны и плотны, и, входя в двойную систему с обычной, более «рыхлой» звездой, они могут перетягивать часть ее вещества. Постепенно это увеличивает массу карлика, снова запуская в нем термоядерные реакции.