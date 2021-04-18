Как стать счастливым или как правильно управлять гормонами счастья?

На вопрос: как стать счастливым, ученые Гарварда нашли простой, хотя и парадоксальный ответ – нужно просто им быть. Последние исследования доказали, что ощущение счастья возникает вследствие выработки гормонов удовольствия и их взаимодействию между собой.

Смешанные в определенных количествах окситоцин, дофамин, эндорфин и серотонин и образуют «коктейль», благодаря которому человек чувствует себя счастливым.

Синтезируем гормоны счастья

Вот эти гормоны: