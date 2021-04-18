Обнаружена одна из крупнейших советских подлодок, погибших в годы Второй мировой

Подводные лодки типа «Крейсерская» были самыми крупными советскими субмаринами времен Второй мировой войны. Одну из таких лодок ученые нашли на дне Баренцева моря.
Субмарину обнаружила совместная экспедиция Северного флота и Русского географического общества. «Многофункциональным судном тылового обеспечения “Эльбрус” проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения “Бантос-А” подводной лодки типа К (крейсерская подводная лодка ХIV серии), или “Катюша”», — заявили в Министерстве обороны.
Лодку обнаружили во время поиска двух других субмарин, которые погибли в годы Второй мировой: найти эти корабли пока не получилось.
Обнаружению субмарины типа «Крейсерская» поспособствовали рыбаки, которые жаловались на объект, мешающий их деятельности. Исследование показало, что корабль разрушился на три части: лодку опутывают рыболовные сети.
Визуальное обследование подлодки продемонстрировало, что она, скорее всего, подорвалась на немецкой мине. После этого могла произойти детонация боезапаса, расположенного на борту корабля. Изучение объекта продолжат, что позволит выяснить тактический номер субмарины.
Подводные лодки типа «Крейсерская» также называют «К», XIV серией и «Катюшами». Их предназначение — долгие одиночные, автономные походы к коммуникациям врага. В 1936-1938 годы Советский Союз заложил 12 субмарин этого типа, из которых до начала войны в строй ввели шесть.
Водоизмещение (надводное) субмарины составляет 1490 тонн. Длина — 97 метров, ширина — 7,4 метра. В состав экипажа корабля входят 67 человек, в том числе десять офицеров. Торпедно-минное вооружение представлено шестью носовыми 533-миллиметровыми торпедными аппаратами и четырьмя кормовыми 533-миллиметровыми торпедными аппаратами.
Артиллерийское вооружение включает в себя два 100-миллиметровых орудия Б-24ПЛ образца 1938 года, размещенных на палубе спереди и сзади рубки, на площадках с фальшбортами, и два 45-миллиметровых орудия 21-К образца 1933 года, расположенных на надстройке рубки.
Напомним, в прошлом году исследователи нашли на дне Черного моря печально известный теплоход «Армения», погибший в годы Второй мировой войны. А в 2019-м ученые обнаружили знаменитый американский эсминец USS Johnston.