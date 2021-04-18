Обнаружена одна из крупнейших советских подлодок, погибших в годы Второй мировой

Подводные лодки типа «Крейсерская» были самыми крупными советскими субмаринами времен Второй мировой войны. Одну из таких лодок ученые нашли на дне Баренцева моря.

Субмарину обнаружила совместная экспедиция Северного флота и Русского географического общества. «Многофункциональным судном тылового обеспечения “Эльбрус” проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения “Бантос-А” подводной лодки типа К (крейсерская подводная лодка ХIV серии), или “Катюша”», — заявили в Министерстве обороны.

Лодку обнаружили во время поиска двух других субмарин, которые погибли в годы Второй мировой: найти эти корабли пока не получилось.