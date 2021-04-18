МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП: СЛАБЫЕ МЕСТА И СОВЕТЫ ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

В Древнем Египте эта наука нашла широкое применение в диагностике и лечении заболеваний, а в Древней Греции Гиппократ считал астрологию мощнейшим оружием в руках врача. Но если вы столкнулись (или думаете, что столкнетесь) с каким-то заболеванием, необходимо в первую очередь проконсультироваться с квалифицированным врачом

Первый знак Зодиака отвечает за голову, лицо и волосы. Если вы Овен, то у вас, скорее всего, часто бывают головные боли или мигрень. Наверняка вы часто посещаете и стоматолога, поскольку зубы тоже относятся к сфере влияния данного созвездия (как и Козерога).

В жизни родившихся под этим знаком гордость играет особенную роль. Поэтому страх неудачи у Овнов заставляет их делать все возможное для достижения цели как можно быстрее, за что бы они ни брались. Они быстро ездят, быстро двигаются и быстро работают. Отсюда высокая вероятность несчастных случаев, особенно при работе с механизмами или транспортными средствами. Огненная сила Марса способствует чудесному выздоровлению Овнов, а до тех пор, пока человек сохраняет сексуальную активность и энтузиазм, жизненная сила наполняет его тело здоровьем.

Телец

Второй знак Зодиака воздействует на человека через горло и шею, а также через легкие и носовые пазухи. Рожденные под этим знаком отличаются хорошим здоровьем благодаря гармоничной связи между Венерой и телом человека. Тем не менее, Тельцы подвержены различным инфекциям перечисленных выше органов. Когда они пренебрегают собой или теряют баланс, их голосовые связки и миндалины поражаются первыми. Беззащитные перед кашлем и простудой, зимой Тельцы особенно должны заботиться о своем здоровье. Как правило, эти люди страдают от нарушений пищеварения и обмена веществ, потому что их щитовидные железы находятся под влиянием Тельца. Отсюда необходимость в ежедневных дыхательных упражнениях.

Близнецы

Третий знак Зодиака влияет на руки, плечи и частично на легкие (вместе с Тельцом). Будучи Близнецами, вы всегда находитесь в движении, перерабатываете и слишком много думаете, а окружающие при этом могут только удивляться вашей мультифункциональности. Проблема заключается в том, что ваша скорость не оставляет места спокойствию. Более того, Близнецы – самые сложные пациенты из-за их нежелания лежать в постели без дела. Постоянное беспокойство делает их предрасположенными к депрессии и психосоматическим заболеваниям вроде аллергии, астмы и хронических бронхитов, а также к злоупотреблению алкоголем и курением. Им нужно побольше отдыхать и медитировать.

Рак

Четвертый знак Зодиака воздействует на судьбу человека через желудок и близлежащие органы. Все Раки очень эмоциональны и постоянно жаждут быть окружены любовью и жить в материальном достатке. Если им этого не хватает, у рожденных под данным знаком могут начаться желудочные заболевания вроде язвы или гастроэзофагеальнорефлюксной болезни.

Более того, постоянная эмоциональная нестабильность в сочетании с чувствительным желудком приводят к пищевым нарушениям, способным ухудшить общее состояние Раков. Им нужно соблюдать сбалансированную диету, обогащенную витаминами, пробиотиками и принимать настои ромашки, а также заниматься тем, что помогает расслабиться и поднять настроение.

Лев

Пятый знак Зодиака влияет на сердце, область грудной клетки и спину. Рожденные под этим знаком зачастую отличаются отличным здоровьем и благополучием. Все, кто увлекается китайской культурой, понимают, что это обусловлено эффектом Солнца – планеты, связанной с жизненно важной энергией Ци. Наделенные благополучием с рождения, Львы все же должны быть очень осторожны, поскольку жизнь в свое удовольствие не всегда хорошо отражается на состоянии тела. Большие количества хорошего вина и изысканной пищи приносят только радость, а не пользу здоровью. Важно больше заниматься физическими упражнениями.

Дева

Шестой знак Зодиака воздействует на людей через кишечник, частично зону желудка, женскую репродуктивную систему и нервную систему. Рожденные под этим созвездием, как правило, всегда отличаются хорошим здоровьем, поскольку Дева управляет телом и здоровьем человека. Однако такие люди склонные к излишнему анализу почти всего, что погружает их в пучину нескончаемой работы, чтобы добиться лучших результатов.

Чувствительность Дев может легко спровоцировать проблемы со здоровьем, даже если причиной переживаний стали просто их мысли. Стремление к идеальности у таких людей настолько сильно на них влияет, что Девы нередко страдают от колитов, повышенного газообразования, язв и расстройств пищеварения. Когда что-то рушит их планы, они буквально теряют почву под ногами, и тогда начинаются злоупотребление алкоголем и пищевые нарушения. Поэтому так важно заниматься физическими упражнениями, а именно ходьбой или бегом трусцой, а наблюдение за небом и свободное дыхание помогут забыть обо всех проблемах.

Весы

Седьмой знак Зодиака управляет работой почек и водным балансом в теле человека. Кроме того, он влияет на состояние кожи и всех желез организма. Рожденные под знаком Весов постоянно нуждаются в поддерживании баланса, что может вызывать головные боли и состояния тревоги. Все эти симптомы могут быть вызваны желанием человека достигнуть внутреннего спокойствия.

Весы часто страдают от аллергий и кожных заболеваний. В этом случае может помочь музыка как способ разблокировать свои чувства и снять подавленность души, жаждущую гармонии и красоты. Энергичная деятельность и йога улучшат функциональность тела Весов, а также их эмоциональное состояние, что помогает избегать депрессии.

Скорпион

Восьмой знак Зодиака влияет на гениталии, мочевой пузырь (вместе с Весами) и предстательную железу. Рожденные под знаком Скорпиона отличаются долголетием, поскольку Плутон помогает им выдерживать самые тяжелые жизненные испытания. Кроме того, у Скорпионов очень чувствительная натура, которую дано понять далеко не каждому, и им самим в том числе. Неспособность таких людей правильно выражать свои эмоции может привести к проблемам с горлом.

Стрессовые ситуации, в детстве оставившие глубокие эмоциональные «шрамы», негативно сказываются на репродуктивной системе и либидо в целом. Сильная жизненная сила Скорпиона должна направляться в наиболее продуктивное русло, не подавляясь, иначе в противном случае появится угроза начала внутренних деструктивных процессов. Натура соперника в Скорпионе находит свое выражение в спорте, когда тело человека получает хорошую нагрузку.

Стрелец

Девятый знак Зодиака управляет судьбой человека через печень и бедра. Благодаря позитивному отношению к жизни, рожденные под данным созвездием могут хорошо заботиться о своем здоровье. Оптимизм и энтузиазм Юпитера позволяют избегать проблем, а если они уже начались, то причиной мог послужить только недостаток веры в Небесного Отца (Юпитера). Со Стрельцами часто происходят несчастные случаи, особенно касающиеся вождения и спорта.

Стрельцам рекомендуется мыслить позитивно, но в то же время принимать во внимание все существующие правила безопасности. И хотя эти люди могут справиться почти со всем, важно быть особо бдительными, когда имеешь дело с опасными вещами (физически и психологически). Печень очень важна для нормального метаболизма, но Стрельцы всегда набирают лишний вес в области бедер. Поэтому желательно следить за этим, чтобы избежать ожирения. Рекомендация: больше заниматься спортом и подходить ко всему оптимизмом.

Козерог

Десятый знак Зодиака влияет на нас через кости и суставы (особенно в области колен), а также через всю опорно-двигательную систему, включая зубы. Козероги обладают очень крепким телом, способным выдержать почти все. Ахилловой пятой в данном созвездии выступает депрессия, способная спровоцировать много проблем с телом в связи с недостатком серотонина. Чтобы этого избежать постарайтесь нормально отдыхать.

Физические упражнения имеют первоочередное значение для Козерогов. Нужно обязательно выделить для них время в ежедневном графике. Если имеются какие-то противопоказания по состоянию здоровью, необходимо выработать со своим врачом специальную схему занятий. Во время занятий спортом натура вечного соперника у Козерогов немного успокаивается, а гормональный баланс выравнивается. Тут очень важно придерживаться диеты, состоящей из продуктов, обогащенных кальцием (если ваш врач не предписал что-то другое). Это залог хорошего здоровья и предотвращает заболевания опорно-двигательной системы. Влияние Сатурна на Козерогов по мере их взросления помогает лучшему восприятию ими способностей своего тела.

Водолей

Одиннадцатый знак Зодиака влияет на судьбу человека через его голени, лодыжки и икры, а также через сердце и систему кровообращения (как и созвездие Льва). Родившиеся под знаком Водолея, как правило, посвящают себя спорту и отличаются хорошо развитым телом. Но главной проблемой данного созвездия является рутина. Наверняка ваша работа очень важна, но не стоит пренебрегать потребностями тела. Водолеи имеют огромный запас энергии Ци, которую можно активировать в любом месте и в любое время. Болезни таких людей протекают очень необычно, заставляя остальных удивляться. Но здесь очень важно не прекращать заниматься собой и придерживаться здорового питания, поскольку Водолеи со временем склонны подавлять в себе свою энергию. Поддерживание молодости тела восстанавливает их силы, а в противном случае могут развиться нарушения в кровообращении ног.

Рыбы

Двенадцатый знак Зодиака влияет на людей через ноги и пальцы на ногах. Если вы Рыба, то вашим самым ценным и мощным оружием является воображение. Мечты и ночные кошмары играют в вашей жизни очень важную роль. При этом больше всего Рыбы страдают от бессонницы. К сожалению, когда такие люди чувствуют, что не окружены заботой и любовью, они зачастую пытаются обрести спокойствие в алкоголе, наркотиках и прочих вредных привычках.

Рыбы имеют выраженную предрасположенность к психическим и умственным проблемам по большей мере из-за их чувствительной ауры. Если рожденный под этим знаком Зодиака научится ежедневно очищать свои чакры, то сможет избежать перечисленных проблем, поскольку его психическая сила будет направлена и использована более продуктивно. Йога и медитация отлично в этом помогут!

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