Как старая ведьма учила свою внучку ведьмочку

– Ровно через шестнадцать лет принцесса уколет палец веретеном и умрёт! – Громко провозгласила старая ведьма и, развернувшись к двери, уже на пороге, не удержалась, чтобы не добавить зловеще: – Ха-ха-ха!

– Понимаешь, внучка, – неторопливо объясняла она маленькой ведьмочке через двадцать лет, выгуливая её по осеннему парку, – мне ведь даже не пришлось ничего делать самой. Эти дуры, добрые феи, тут же перепугались, запаниковали и сами сделали за меня всю работу. Разумеется, никто из них не смог отменить моё проклятие. Ещё бы им суметь отменить то, чего вообще нет! Они его даже и обнаружить не смогли, но вместо того, чтобы пораскинуть мозгами, лишь ещё больше уверились в моей крутости. Ну и наложили на бедную девочку защитные чары, чтобы она в свои шестнадцать заснула летаргическим сном на сотню лет. Как по мне, это вполне себе достойное проклятие. И заметь, вся слава – мне.

– Но ты ведь сама могла проклясть принцессу, да, бабушка? Ведь могла бы?

– В принципе, да, – кивнула старая ведьма. – Но я стараюсь вообще поменьше связываться с проклятиями и тебе не советую. Слишком дорого за них потом приходится платить.