Как старая ведьма учила свою внучку ведьмочку

– Ровно через шестнадцать лет принцесса уколет палец веретеном и умрёт! – Громко провозгласила старая ведьма и, развернувшись к двери, уже на пороге, не удержалась, чтобы не добавить зловеще: – Ха-ха-ха!
– Понимаешь, внучка, – неторопливо объясняла она маленькой ведьмочке через двадцать лет, выгуливая её по осеннему парку, – мне ведь даже не пришлось ничего делать самой. Эти дуры, добрые феи, тут же перепугались, запаниковали и сами сделали за меня всю работу. Разумеется, никто из них не смог отменить моё проклятие. Ещё бы им суметь отменить то, чего вообще нет! Они его даже и обнаружить не смогли, но вместо того, чтобы пораскинуть мозгами, лишь ещё больше уверились в моей крутости. Ну и наложили на бедную девочку защитные чары, чтобы она в свои шестнадцать заснула летаргическим сном на сотню лет. Как по мне, это вполне себе достойное проклятие. И заметь, вся слава – мне.
– Но ты ведь сама могла проклясть принцессу, да, бабушка? Ведь могла бы?
– В принципе, да, – кивнула старая ведьма. – Но я стараюсь вообще поменьше связываться с проклятиями и тебе не советую. Слишком дорого за них потом приходится платить.
Внучка помолчала, задумчиво подбрасывая сапожком опавшие листья, и спросила:
– А если бы добрая фея не стала защищать принцессу, что тогда? Прошли бы шестнадцать лет, принцесса бы не умерла, уколовшись веретеном, и всем стало бы понятно…
– …что я всех сделала?- закончила фразу ведьма и хмыкнула. – А что, это мне даже нравится. Это по-нашему, по-ведьмински. Но вообще, чтоб ты знала, не для того я затеяла всю авантюру, чтобы испортить жизнь какой-то там принцессе, с которой и знакома-то не была и которая ничего плохого мне сделать не успела.
– А для чего же?
– А ты как думаешь? – Ведьма остановилась и выжидательно уставилась на внучку. Внучка изо всех сил задумалась, морща лоб и грызя ноготь.
– Целая страна… – наконец выдала она. – Целая страна, в которой запрещены любые прялки и веретена! А значит…
– Правильно, умница! – Ведьма довольно кивнула.- Никаких ниток, никакой пряжи, никаких тканей местного производства. А значит, резкий скачок цен на текстильную продукцию, рост импорта, усиление позиций кожевенников, перенасыщение внутреннего рынка шерстью, льном и хлопком и ещё много других интересных нюансов.
Тот, кто знал о кризисе заранее, а тем более, кто сам его и устроил, может поиметь с этого дела свой небольшой гешефт!