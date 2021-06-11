Что блокирует нашу жизненную силу: женская энергия

Живот у женщины — это совершенно особая часть тела. Она воплощает в себе продолжение жизни, мягкость, женственность и привлекательность. Поэтому многие мужчины особо выделяют эту область тела любимой. Как избавиться от блоков, зажатости в зоне живота и раскрыть свой женский потенциал?

Природа мудро сформировала тело женщины как колыбель новой жизни, воплощение нежности и спокойствия. И такая часть тела, как живот, важна в физиологическом и психологическом смысле. Почему же тогда большинство женщин критически относится к тому, как выглядит их живот, стесняются его, считают неидеальным?

Как вы относитесь к своему животу как части тела? Многие представительницы прекрасного пола бессознательно воспринимают собственный живот как некую закрытую зону. Они его стесняются, утягивают, скрывают, ведь современные каноны красоты сформировали мнение, что живот должен быть накаченный, плоский, идеальный.

Женская энергия и область живота

Нам мало известно об этой важной области в женском теле. Поэтому многие дамы просто наносят урон своему здоровью, следуя рекламе и сложившимся стереотипам. Чем же так важен живот в теле женщины? Живот на многих языках мира звучит как «Жизнь» (место зарождения жизни). Через него плод получает энергию в материнской утробе, а позже – космическую энергию. Центр этого важного места — пупок. Для каждой женщины живот — это область силы, энергетический источник, место жизни. Это как бы центр её существа. В животе (ниже пупка, там где располагается репродуктивная система) женщина аккумулирует энергетику. Женщина — подобие сосуда, её энергия движется от Земли и накапливается в животе. А уже оттуда она начинает циркулировать по всему телу женщины, даря силу и привлекательность.

Когда область живота обеспечена энергией, и она циркулирует нормально, то женщина притягательна, получает удовольствие от интимной близости, безболезненно производит на свет ребёнка.

Но, к сожалению, подобных женщин крайне мало. У 80% представительниц прекрасного пола имеется так называемый паховый блок.

Еще бы! Мы привыкли с детских лет контролировать живот, напрягать его.

В результате:

блокируются потоки энергии;

теряется способность полноценно расслабиться;

присутствует неполноценное поверхностное дыхание;

гинекологические заболевания;

мучительные менструации;

тревожность, нервозность;

невозможность получать интимное удовольствие;

непринятие женской природы;

жесткость, косность;

присутствие мужских черт характера.

Блоки в зоне живота образуются по ряду причин

Ключевая — взаимоотношения с матерью. С самого начала мы соединялись с мамой через живот (пуповину). Он матери впитывали эмоции, информацию о внешнем мире.

Если мать в период беременности испытывала негативные эмоции — у ребенка, вероятно, проявится непринятие себя, отсутствие способности радоваться.

Но от матери мы имеем возможность получить и полное принятие себя. Если мама в период беременности светилась от счастья, пребывала в нетерпеливом ожидании ребенка, то малыш родится спокойным и расслабленным.

Это значит, что полюбить себя можно через принятие мамы, принятие своего живота.

Правильно будет по возможности проработать жизнь в материнской утробе, представить себя внутри матери, вашу связь через пуповину, вы слышите стук её сердца и он звучит для вас музыкой. Дышите медленно и ощущаете неразрывную связь между вами. Вы даже можете заплакать от нахлынувших чувств. Всё подарит покой и умиротворение.

Нередко блок в паховой зоне развивается как следствие травмирующего интимного опыта, женщина отвергает противоположный пол.

Как поступать в этом случае? Рекомендуется изменить сценарий данной связи. Первым делом выписываем на бумагу травму, описываем её. А теперь сжигаем записи. После этого пытаемся визуализировать иной, позитивный образ соития.

Полезная практика:

Женщина лежит, она расслаблена, глаза закрыты, а супруг ласково поглаживает её по животу в направлении по часовой стрелке, слегка нажимая время от времени. Гладить полезно область ближе к паху.

Важно помнить, что в зоне живота «откладывается» множество эмоций, позитивных и отрицательных. Поэтому, первым делом полезно выпустить накопленный негатив.

В процессе массажа живота идёт высвобождение энергии и возможно ощущение возбуждения. Это вполне естественно, и даже хорошо.

Еще одна причина зажатого живота – страхи, сложные эмоциональные состояния: утрата дорогого человека, конфликты в семье, жизненные проблемы, сдерживаемые отрицательные эмоции. В данном случае также поможет практика писем, дыхательная гимнастика.

Преимущества женственного живота:

Безболезненное вынашивание и роды. При родах имеет большое значение расслабление живота, чтобы дать возможность должным образом раскрыться родовым путям.

Здоровая циркуляция энергии. Когда живот находится в расслабленном состоянии — энергия беспрепятственно (без блоков) поднимается, перетекая по сему женскому телу, насыщая его силами.

Правильное дыхание. Многие люди дышат на поверхности лёгких, такое дыхание полноценно не снабжает тело кислородом. Когда женский живот в расслабленном состоянии, она имеет возможность дышать животом. Подобное дыхание помогает успокоиться, дарит умиротворение, приводит в порядок мысли, способствует омоложению.

Сексуальность и привлекательность женщины

Мягкий животик — необычайно сексуально для мужчин, ведь женщина символизирует мягкость, нежность, податливость. Внешность отражает внутреннее состояние. И мужчинам нравится мягкий женский живот.

Правильно расслабленным живот помогут сделать занятия восточными танцами живота, это даёт возможность ощутить себя притягательной, женственной. Такие танцы помогают убрать паховые блоки.

Живот символизирует жизнь, и какое у вас к нему отношение, так вы и будете жить. Любите собственный животик независимо от его «спортивности», «утянутости». Учитесь правильно дышать, задействовав живот, лелейте его, ухаживайте за этой областью вашего прекрасного тела. А если мужчина, который рядом с вами, критикует ваш животик, не стоит слишком уж беспокоиться по этому поводу. Ведь человек, действительно любящий, принимает партнёра таким, каков он есть, со всеми несовершенствами.

Сегодня многие девушки и молодые женщины, следуя моде, носят откровенные наряды. Они демонстрируют открытый живот, не задумываясь о том, что это может быть даже вредным на физическом и психологическом уровнях. Данная часть тела в некотором роде сокровенна. Её не нужно демонстрировать окружающим. Это богатство женщины, воплощение её здоровья и высокой миссии продолжения рода.

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