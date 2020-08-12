Как распознать вещие сны

Бывают ли сны вещие, верить ли снам и вообще, что с этим делать? Могут ли сны предсказывать будущее? В этом стоит разобраться. Все люди видят сны. И даже тем, кто говорит, что сны не видит, все равно сны снятся, просто они их не помнят. Но, тем не менее, даже эти люди хоть однажды видели вещий сон.

Долгое время ученые считали сны способностью мозга переваривать разные впечатления, избавляться от травмирующих переживаний. Так, Фрейд считал, что с помощью сновидений могут исполняться желания. И действительно, обычно людям снятся сны, соответствующие их переживаниям, их мыслям.

Но! Сны, в которых мы видим будущее, то есть вещие сны, существуют, и они нам снятся! Сны, которые именно предсказывают нам будущие события, которые очень четко, до мельчайших подробностей показывают, что произойдет в будущем. И это факт!

Такие вещие сны видит большое количество людей, и потом эти люди убеждаются в реальности, что увиденные во сне события произошли. Значит, сон,каким -то образом может предсказать события будущего, события, которые ожидают человека впереди или же события, связанные с другими людьми.

Почему возникают такие сновидения — неизвестно, но их видят люди, видели сто, тысячу лет назад и будут видеть в будущем, будут видеть всегда. И подтверждение этому мы видим в историях о великих людях, в историях, рассказанных нашими близкими и друзьями. Случалось, известные люди рассказывали свои сны кому-то из близких или записывали. Таким образом они дошли и до наших дней.

Так, президенту Линкольну приснился гроб, стоящий в центре Белого дома. Подойдя к гробу, он спросил: «Кого хоронят?» Ему ответили: «Хоронят президента». Через десять дней президент был убит наёмным убийцей.

Менделеев увидел во сне свою периодическую таблицу химических элементов. И таких случаев очень много, поэтам снились целые поэмы, художникам – сюжеты картин, ученым — великие открытия.

Как это происходит, остается загадкой, но действительно в состоянии сна человек способен видеть события, предвидеть какие-то ситуации. Удивительно и то, что человек способен увидеть ситуацию, касающуюся и других людей. Как свидетельствуют хроники, жене Юлия Цезаря накануне заседания Сената приснился окровавленный муж, которого она обнимала и о котором знала, что он уже никогда не откроет глаза. Наутро она уговаривала Цезаря перенести заседание Сената, однако советники убедили его заседание не откладывать, и все произошло по сценарию заговорщиков. Юлий Цезарь был убит.

Великому полководцу Наполеону однажды, когда он еще не был знаменит, приснилась женщина редкой красоты. Она была растрёпана и в порванной одежде. Заливаясь слезами, она пала к ногам Наполеона и стала обнимать его колени. Наполеон старался утешить несчастную. Уходя, женщина оставила ему кольцо. Он правильно разгадал свой сон. Он стал правителем своей страны. Женщина символизировала Францию, раздираемую войнами и конфликтами, а кольцо символизировало власть и могущество.

Таким образом, мы видим, что сны предсказывают нам будущие события и сигнализируют об опасностях, которые угрожают нам или нашим близким.

Однако люди способны видеть не только события личной жизни, но и события глобальные, касающиеся катастроф, войн, стихийных бедствий.

Карл Гюстав Юнг собирал удивительные свидетельства людей, которые в период крупных катастроф, войн видели одинаковые сны, и он пришел к выводу, что в преддверии войн, катастроф, бедствий многие люди, обладающие повышенной чувствительностью, видят предупреждающие одинаковые сновидения. И это очень важные сны. Они содержат важную информацию и предупреждение. Но жаль, что пользоваться этим источником информации люди не умеют.

В древности сновидениям придавали гораздо большее значение, чем теперь. Сновидения могли уберечь от опасности и беды.

Александр Македонский в одном из походов был смертельно ранен отравленной стрелой, и его другу Птолемею приснился дракон, который, держа во рту какую-то траву, сказал царю, что ею можно излечить друга. На следующий день Александр послал своих воинов на поиск этой травы, ее нашли, и действительно благодаря этой траве выздоровели Александр, Птолемей и многие воины, раненые отравленными стрелами.

Вот такие удивительные и очень значимые сны. Дается нам эта информация как шанс изменить ситуацию.

У человека, по правилам игры, есть право выбора, и по тем же правилам Вселенная не может самостоятельно, без воли человека, без его выбора, изменить ситуацию, вмешаться в ход событий. Она может только подсказать, сориентировать человека. Человек может и имеет право изменить ход будущих событий практически всегда. Но он не видит будущее, и поэтому Вселенная ему дает подсказки в виде сновидений, чтобы человек изменил будущие события, воспользовался данным ему правом выбора. Выбор всегда делает сам человек. Но Вселенная может показать человеку, дать информацию, просигнализировать о надвигающейся опасности, для того чтобы человек понял, сделал правильный шаг и тем самым избежал несчастья.

И тот, кто поймет, прочувствует, а затем предпримет действия для изменения ситуации, то есть воспользуется подсказкой Вселенной, тот имеет шанс выиграть — помочь себе и близким людям.

Мир сновидений загадочен, и сны до сих пор не изучены. Огромное количество людей не подозревают даже о существовании коллективного бессознательного, общего информационного поля Земли. Некоторые не верят в вещие сны и даже не хотят принимать очевидные вещи.

Люди, которым грозят несчастья, находящиеся под влиянием негативных сил, нередко видят в снах, что кто-то их кусает, нападает на них — змея, собака, какое-то животное, насекомое и т. д. И это явно указывает на то, что в их жизни есть или появится человек, который причинит им зло.

Таким образом, мы видим, что сон действительно способен нам показывать будущее, предостерегать нас от опасностей, и только за нами остается выбор – поверить сну или проигнорировать это послание и забыть, не давая себе шанса хотя бы попробовать изменить ситуацию.

Если вы желаете начать внимать предупреждениям, которые получаете во сне, то это может иметь для вашей жизни безусловно полезный эффект. Но толкование сновидений сугубо индивидуально. Нет общих объяснений тому, что вы видите во сне. Есть общие значения, можно ими воспользоваться, но, опять же, все индивидуально, поэтому один и тот же символ для разных людей может иметь неодинаковое толкование. Надо просто все это прочувствовать и проанализировать, т. е язык образов перевести на язык собственного разума и логики.

Как же все-таки распознать вещий сон?

Главные признаки, что сон вещий, такие:

Приходит понимание, что этот сон особенный, он ясный и четкий.

Ориентиром может служить его эмоциональный окрас. Такой сон оставляет в нас глубокий эмоциональный след. То есть состояние, в котором мы чувствуем, что неспроста нам это приснилось. Он врезался в память, он не дает нам покоя, он как бы пытается до нас достучаться. У настоящих вещих снов особая эмоциональная окраска, и вы ее всегда почувствуете.

Попробуйте припомнить подробности сна и прочувствовать его, пространство вокруг, в котором происходит действие, само действие, какие-то детали; вспомнить свои ощущения во сне и отнестись к ним внимательно. Это чувства потери, горя или легкости, радости, так как чувства во сне не зашифровываются и им можно верить буквально. Чувства и помогут определить, какой этот сон по качеству, плохой или хороший. Как говорили наши предки, к худу или к добру? Попробуйте вспомнить, не задавались ли вы накануне вопросом: а что же мне делать? Не просили ли у Вселенной помощи? Возможно, сон явился подсказкой, ответом на ваши вопросы, ваши искания.

А вот вкусы, запахи и тактильные ощущения во снах встречаются очень редко. И если вы почувствовали прикосновения, такие как холод, жар, вязкое, липкое и т. д, или запахи (ароматные, неприятные), вкусовые ощущения, то знайте, что события будут важными и эти знаки укажут на характер события.

Дальнейшие события, в реальной жизни подтверждающие события, увиденные во сне.

Для этого ведите дневник сновидений и записывайте в него такие сны.

Полезное упражнение! Так вы сможете научиться читать свои сны и избегать неприятных ситуаций. Вы научитесь распознавать знаки и образы, с помощью которых Бессознательное общается именно с вами, и доверять образам сновидений — ведь это один из способов получения информации от Вселенной.

И тогда вы избежите опасных для себя ситуаций.

Вещие сны были, есть и всегда будут в нашей жизни.

Наверное, в далеком будущем люди разгадают тайну сновидений, а пока нам надо научиться пользоваться информацией, полученной во сне.

Желаю вам добра, счастья и мира.

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