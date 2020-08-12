Тест, который поможет узнать ваш уровень самосострадания

Самосострадание — это практика, в ходе которой мы учимся быть себе хорошим другом, а не врагом, в моменты, когда это больше всего необходимо. Это отношение к себе похоже на отношение как к своему другу, который попал в сложную ситуацию.

Большинство может представить или вспомнить, что вы чувствуете когда поддерживаете близкого или заботитесь о ком-то. Тем не менее, когда речь заходит о самих себе, мы склонны напрочь отказываться от самоподдержки и попадать в самокритику. Хорошая новость в том, что самосострадание это тренируемый навык.

Самосострадание: Тест на самоподдержку

Важно понимать, что самосострадание — это не жалость к себе, а ее противоположность. Не слабость, а источник внутренней силы, дающий храбрость и ресурс при встрече с трудностями. Самосотрадание направляет нас в сторону долгосрочных интересов, а не краткосрочного удовольствия (если вы вдруг переживаете, что будете просто лежать все время на диване.