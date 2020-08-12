Благодарность – самая мощная сила во Вселенной

Умение быть благодарным – это особенный стиль жизни счастливой и гармоничной личности. Проявлять благодарность, означает дарить благо, направляя его к тем, кто сделать что-то доброе. Она представляет собой сильный поток позитивной энергии, и является одной из самых мощных сил во Вселенной.

Эту энергетическую мощь не всегда легко обрести и пробудить, особенно, если человек находится в трудных жизненных обстоятельствах, или ему кажется, что благодарить не за что, поскольку все мысли сосредоточены на том, чего у него нет.

Благодарность – стиль жизни

Что такое благодарность?