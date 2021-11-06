Как относиться к неприятностям, чтобы сохранять спокойствие: 2 мощные цитаты

Наше счастье во многом зависит от того, как мы относимся к тем или иным вещам, событиям и людям. И если мы смотрим на жизнь под правильным углом, то даже неудачные обстоятельства будут меняться в нашу пользу.

Вот так один человек видит в проблемах возможности и преимущества и находит их, а другой рассматривает случившееся как трагедию, и в итоге получает именно её. Важна правильная перспектива.

Неприятности, которые случаются с каждым из нас, бывают двух видов: те, которые создают для нас другие люди, и те, которые преподносит нам сама жизнь. Вот о правильном отношении к ним и поговорим.