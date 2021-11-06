Как относиться к неприятностям, чтобы сохранять спокойствие: 2 мощные цитаты

Наше счастье во многом зависит от того, как мы относимся к тем или иным вещам, событиям и людям. И если мы смотрим на жизнь под правильным углом, то даже неудачные обстоятельства будут меняться в нашу пользу.
Вот так один человек видит в проблемах возможности и преимущества и находит их, а другой рассматривает случившееся как трагедию, и в итоге получает именно её. Важна правильная перспектива.
Неприятности, которые случаются с каждым из нас, бывают двух видов: те, которые создают для нас другие люди, и те, которые преподносит нам сама жизнь. Вот о правильном отношении к ним и поговорим.
О неприятностях от людей
«В молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать: постоянства в дружбе, верности в чувствах. Теперь я научился требовать от них меньше, чем они могут дать: быть рядом и молчать. И на их чувства, на их дружбу, на их благородные поступки я всегда смотрю как на настоящее чудо — как на дар Божий», — Альбер Камю.
Все мы хотим, чтобы окружающие люди нас уважали, бережно к нам относились, любили и принимали нас такими, какие мы есть. И желать этого совершенно нормально.
Но проблема в том, что каждый человек думает в первую очередь о себе, и часто люди создают нам трудности ненамеренно, а просто защищая себя и преследуя свои интересы. Ничего личного, как говорится.
Поэтому единственный рецепт сохранения невозмутимости в отношениях с людьми — не ждать от них слишком много, и тогда их поступки не будут вас трогать.
Тем более люди вокруг нас как поток: они приходят и уходят. Так стоит ли тогда возлагать на них какие-либо ожидания, если нет никаких гарантий, что они будут с нами и завтра? Лучше благодарить их за любую приятную мелочь в отношении себя и не цепляться за них.
О неприятностях в жизни
«Правильно поступает тот, кто относится к миру, словно к сновидению. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Говорят, что наш мир ничем не отличается от такого сна», — Цунэтомо Ямамото, японский самурай, автор знаменитого трактата «Хагакурэ».
Источник нашего несчастья и беспокойства только в одном: мы слишком серьёзно относимся к жизни. И если научиться воспринимать жизнь как сон, то вся серьёзность улетучится, и уже ничто не сможет нас расстроить и разочаровать.
Это, кстати, является одной из древнейших техник медитации: воспринимать жизнь как спектакль, как сновидение. Обязательно попробуйте её. В течение 7 дней представляйте, что вся ваша жизнь — это просто спектакль, а вы актёр в ней. И играйте свою роль достойно, наслаждайтесь ей!
Если вы будете помнить об этом, ваша жизнь изменится к лучшему. А счастье в жизни зависит именно от правильного взгляда — счастье не надо искать.
По материалам: Игра в Блог