Майя Плисецкая прожила 89 лет: к каким выводам о жизни она пришла с возрастом

Майе Плисецкой выпала чрезвычайно сложная судьба, но тяготы не лишили ее широкой души, тягу к красоте и железобетонных принципов. Она редко давала интервью, благодарила за талант Бога, а себя считала служительницей искусства.

Балет стал смыслом ее жизни, она отдавала танцу всю себя, зрители дарили ей свое восхищение в ответ. Легендарная, загадочная, непостижимая. Но с твердой жизненной позицией.

Что же вдохновляло женщину? В чем она черпала свои силы? Что помогало держаться на плаву во время жизненных штормов?

Вот несколько убеждений Майи Михайловны:

Метаморфозы личности

«Измениться труднее, чем за волосы себя поднять».

Мы только и слышим, что нужно меняться к лучшему, расти над собой и совершенствоваться. А кто этого не делает — тот дурак. Но никто не говорит о том, как сложно перестраиваться и бороться с самим собой. Развитие ограничивается чтением нескольких умных книжек и просмотров фильмов с психологическим контекстом. По-настоящему измениться качественно, адаптироваться к новым реалиям, вписав в них свою судьбу — невероятно тяжело.

Ждать и терпеть

«Время все по местам расставит. Ждать только долго».

Человек существо нетерпеливое. Мы сразу хотим видеть результат своей работы. Мы хотим моментального наказания для своих обидчиков. Мы не готовы ждать счастья годами. Кажется, что жизнь проходит, а мы замерли, не двигаемся и многое упускаем, пока другие — бегут и получают сполна.

«Не люблю суеты. Ни на сцене, ни в жизни… Лишние слова тоже не нужны».

Не суетитесь. То, что предназначено именно вам, не возьмет никто другой.

Нет вторых шансов

«Второй раз родиться не выйдет. Как ни старайся. Свое живи!»

Индикатор качества

«В искусстве не важно «что». Самое важное — «как». Нужно, чтобы дошло до каждого, чтобы душу трогало — тогда это настоящее, иначе никак».

Многие люди заявляют: как мне платят, так я и буду работать. И сами же пилят сук, на котором сидят. Выигрывают только те, кто способен делать свое дело в совершенстве, кому не жаль поделиться своей энергией с другими.

О людях

«Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. Только так. Хорошие всегда исключение, подарок Неба».

О внутреннем сопротивлении

«Не хочу быть рабыней, не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее, клетки, пусть даже платиновой, не хочу… Голову гнуть не хочу и не буду. Не для этого родилась».

Как же пронзительно звучит эта речь в эпоху тотального приспособленчества. Многие девушки бы предпочли золотую клетку изнурительному труду, праздное болото безграничной свободе выбора. Интернет наполнен картинками: «Я не хочу ничего решать, я хочу новое платье».

Если не будешь ничего решать, всегда найдется тот, кто все решит за тебя. Чтобы усыпить твою бдительность, тебе дадут немного посидеть на троне, а потом легко превратят в рабыню. Судьба — это не то, чему повинуются, это то, что создают.

Ни о чем не жалеть

«Сожалеть о том, что не случилось, глупо. А тем более — о том, что уже произошло».

***

«Всю жизнь люблю новое, всю жизнь смотрю в будущее, мне всегда это интересно!»

***

«Если ничего не делать, просто лежать на диване, то никакой формы и не будет… Человек «разъезжается» по сторонам, обленивается».

Совет молодым

«Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте… До последнего мига боритесь… Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба».

По материалам: Мадам Хельга