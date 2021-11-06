17 суровых жизненных истин, которые я слишком долго игнорировал

Недавно я почувствовал, что застрял на месте. Моё внимание было рассеянным, уровень энергии был низким, и у меня плохо получалось работать. В такие моменты я вспоминаю о том, чему меня учил один из моих друзей и наставников: всегда возвращайтесь к основам. В последний раз, когда мне казалось, что я топчусь на месте, никуда не двигаясь, я начал размышлять о трудных вещах в жизни, которые я игнорировал. Как только я вернулся к этим урокам, всё снова улучшилось. Вот список, который я сделал для себя. Помните, что эти уроки дискомфортны, но в глубине души мы все знаем, насколько они важны.

Неудобные уроки жизни

1. Люди эгоистичны (и вы тоже) – Видите ли, никто не любит признавать это. Но мы все думаем о себе. Это не так уж плохо. Так мы становимся сильнее. А когда мы сильны, мы можем помочь другим.

2. У вас плохо получаются многие вещи — Не пытайтесь преследовать каждую возможность, которая возникает на вашем пути. Правда в том, что мы не настолько хороши, насколько предполагаем. Это лучшая новость, чем вы думаете. Это означает, что у вас есть причина сосредоточиться только на тех вещах, в которых вы действительно хороши. Разве это не освобождает?