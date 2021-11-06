14 привычек НЕсчастливых людей

Семейный психолог Хлоя Маданес перечисляет 14 привычек людей, которые преуспели в искусстве портить себе жизнь. Делайте так — и у вас тоже получится.

1. Бойтесь денежных потерь.

Не меньше 15 минут визуализируйте, как вы теряете работу, дом и накопления, и ночуете у вокзала на картонке.

2. Изнывайте от скуки.

Заставляйте себя смотреть нудные телепередачи, читайте только правительственную прессу. Избегайте всего, что вызывает сильные чувства.

3. Наговаривайте на себя.

Создайте себе негативный имидж. Вспомните десять ситуаций, которые заставляют вас нервничать, вгоняют в депрессию и расстраивают. Хотя бы раз в неделю провоцируйте эти ситуации.

4. Ссорьтесь почаще, особенно с любимыми.

Закатывайте истерики на публике. Придумайте 20 злобных сообщений, которые можно отправить партнеру, регулярно обновляйте список.

5. Приписывайте другим людям плохие намерения.

Любую усмешку принимайте на свой счет. Вспомните пятерых родственников или друзей, которые в последнее время говорили вам что-то дурное.

6. Действуйте корыстно.

Подумайте, сколько добра вы делали для других в прошлом. И что получили взамен?

7. Никогда не благодарите.

Составьте список вещей, за которые вы можете поблагодарить кого-то, затем напротив каждого пункта отметьте, почему это не стоит благодарности.

8. Будьте начеку, культивируйте тревожность.

Изучите, какие природные катаклизмы случаются в вашей местности, думайте о них не меньше часа в день.

9. Вините ваших родителей.

Ваши недостатки и неудачи — на их совести. Круг виновных можно расширить: первые учителя, одноклассники, первая любовь и это захолустье, где угораздило родиться.

10. Не наслаждайтесь жизнью.

Удовольствия вроде еды, вина, хорошей музыки, красоты — для мелких, ветреных людей. Раз в неделю занимайтесь чем-нибудь вроде бы приятным, но постоянно повторяйте себе, как это бессмысленно.

11. Побольше копайтесь в себе,

анализируйте свои неудачи и концентрируйтесь на изъянах.

12. Восхваляйте или демонизируйте свое прошлое.

У вас было ужасное детство, и все проблемы оттуда. Но так хорошо, как раньше, не будет уже никогда. Поделитесь этими мрачными размышлениями с окружающими.

13. Стройте отношения с кем-нибудь, кого вы хотите переделать.

В приложении для знакомств выбирайте худших партнеров.

14. Критикуйте.

Составьте список из 20 вещей, которые вы не любите, и упоминайте их в любом разговоре в течение дня.

Попробуйте осилить хотя бы четыре-пять пунктов — для первых результатов этого достаточно.

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