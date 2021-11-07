Директор NASA допустил возможность существования инопланетян

Директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. При этом он выразил надежду, что неопознанные летающие объекты (НЛО) появляются не в результате действий некоего противника, находящегося на Земле.

«Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, и их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология», — сказал он во время диалога в прямом эфире, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато.

«Это вопросы, на которые мы постоянно пытаемся ответить. Кто там есть? Кто мы? Как мы сюда попали? Как мы стали такими, какие мы есть? Как мы развивались? Как мы цивилизовались? И есть ли те же самые условия во Вселенной, в которой есть миллиарды других солнц и миллиарды других галактик? Она такая большая, я не могу ее представить», — добавил он.

Директор NASA допустил, что другая разумная жизнь может существовать еще где-то в нашей или в другой Вселенной.