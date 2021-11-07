Кармический узел: что это такое и как его развязать

Многие наверняка слышали о таком понятии, как кармический узел. Настало время разобраться, что это такое, как он появляется и как от него избавиться. Возможно, эти знания помогут вам улучшить свою жизнь.

Ранее мы рассказывали о кармических задачах. Узлы — это нечто иное, хоть и отчасти похожее. Они тоже ставят перед нами определенные задачи, которые обязательно нужно решить.

Что такое кармический узел

Согласно учению о карме, каждый человек обладает душой, которая после смерти выбирает себе новое воплощение, ставит перед собой новые задачи. Если душа во время жизни на Земле ведет себя плохо по отношению к другим людям или у нее появляются нерешенные проблемы, это выливается в кармические проблемы — долги и узлы.