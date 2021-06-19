Как отличить достойного человека от фальшивого: 7 мыслей Антона Чехова

Чтобы научиться танцевать или петь, нужно много репетировать, чтобы бы быть умным, нужно упорно заниматься. А что нужно для того, чтобы научиться разбираться в людях?

Писатель Антон Павлович Чехов предупреждал: никогда не судите о человеке с первых минут знакомства, постарайтесь узнать о нем как можно больше:

«В каждом из нас слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трем внешним признакам».

И вот еще 7 цитат Чехова о том, как отличать достойных людей от фальшивых:

О воспитании

«Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой».

У меня был начальник, который с клиентами фирмы разговаривал литературным языком и сыпал любезностями, а с подчиненными изъяснялся матом и междометьями. Меня так удивляла эта двуличность: умеешь ты быть «хорошим и правильным», так и будь им! Что мешает-то? И таких вот оборотней — миллионы среди людей.

О пьянстве

«Как он мил, когда трезв!»

Еще один порок, который низводит до нуля все остальные достижения человека. Пьянство выбивает почву из-под ног и разжижает мозги. Как можно понадеяться на человека, который сам себя не контролирует?

О поведении в ссоре

«Когда люди любят друг друга, они не ссорятся, а спокойно выясняют отношения».

Скандал пройдет, а все то, что было сказано, останется в памяти. Чехов считал, что люди воспитанные, образованные, культурные не ссорятся вообще. Они не повышают голоса, не бросаются обидными словами, не дуются. Они изначально строят отношения без манипуляций или уходят от человека, чтобы избежать нервотрепки

О любви

«Неверно, что с течением времени всякая любовь проходит. Нет, настоящая любовь не проходит, а приходит с течением времени. Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной».

Есть такая еврейская пословица: «Если любовь прошла, значит, ее и не было». Люди, которые создают союзы и с легкостью их рушат, не знают, что такое любовь и любить не умеют. Остерегайтесь тех, кто громко кричит о чувствах. Только время покажет — есть они на самом деле или нет.

Об уме и скромности

«Все знают и понимают только дураки да шарлатаны». «Умный любит учиться, а дурак — учить».

Однажды моей подруге повезло познакомиться с профессором медицины. Он, по счастливой случайности, был одинок и она горела желанием ему понравиться. Но профессор не торопился звать ее на свидание, был слишком занятым человеком.

Пока женщина искала к нему подходы и ключики, она обнаружила жуткое самолюбование, эгоцентричность и нарциссизм. И предпочла в итоге отказаться от такого «ценного экземпляра» и встретила замечательного простого парня. Чины и звания — это еще не сам человек, а лишь его скорлупа.

О чистоте души

«Всё на этом свете относительно. Есть люди, которых развратит даже детская литература, которые с особенным удовольствием прочитывают в псалтыри и притчах Соломоновых пикантные местечки. Есть же и такие, которые чем больше знакомятся с житейской грязью, тем становятся чище».

Чтобы притягивать в свою судьбу достойных людей, нужно самому быть таким. Вывод, который сделал Чехов:

«Не существует добрых, плохих, хороших.

Не существует милый, прекрасный, злой.

Есть только два типа людей, не больше:

Твой человек и человек не твой».

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