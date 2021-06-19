Признаки наличия развитых цивилизаций в космосе

Когда цивилизация достигает определенного уровня в своем развитии, она оставляет определенный след в космосе. Именно по этому следу можно обнаружить наличие развитой жизни у определенных планет, звезд и даже целых звездных скоплений. Сегодня мы рассмотрим ряд таких признаков.

1. Города Земли видны ночью из космоса из-за искусственного освещения, поэтому населенные экзопланеты могут излучать свет аналогичнымспособом. Однако найти подобный свет на довольно удаленных от Земли экзопланетах будет не простым делом. К примеру, даже если все электричество, производимое на Земле, будет использовано для создания света, его яркость всеравно будет в тысячи раз слабее, чем солнечный свет, отраженный от поверхности Земли.

2. Также можно искать развитые цивилизации по наличию признаков химических загрязнений в атмосфере экзопланет. Искусственные соединения, такие как хлорфторуглероды, могут оставлять различимые издали следы. Дело в том, что подобные соединения сильно поглощают инфракрасное излучение на характерных длинах волн. Наличие соединений хлорфторуглеродов могут быть обнаружены даже тогда, когда они присутствуют в довольно низких концентрациях. Поиск подобных соединений, однако, затруднен из-за недостаточной чувствительности телескопов, чьи возможности еще слишком малы, чтобы выявить наличие подобных соединений на далеких планетах.