Признаки наличия развитых цивилизаций в космосе

Когда цивилизация достигает определенного уровня в своем развитии, она оставляет определенный след в космосе. Именно по этому следу можно обнаружить наличие развитой жизни у определенных планет, звезд и даже целых звездных скоплений. Сегодня мы рассмотрим ряд таких признаков.
1. Города Земли видны ночью из космоса из-за искусственного освещения, поэтому населенные экзопланеты могут излучать свет аналогичнымспособом. Однако найти подобный свет на довольно удаленных от Земли экзопланетах будет не простым делом. К примеру, даже если все электричество, производимое на Земле, будет использовано для создания света, его яркость всеравно будет в тысячи раз слабее, чем солнечный свет, отраженный от поверхности Земли.
2. Также можно искать развитые цивилизации по наличию признаков химических загрязнений в атмосфере экзопланет. Искусственные соединения, такие как хлорфторуглероды, могут оставлять различимые издали следы. Дело в том, что подобные соединения сильно поглощают инфракрасное излучение на характерных длинах волн. Наличие соединений хлорфторуглеродов могут быть обнаружены даже тогда, когда они присутствуют в довольно низких концентрациях. Поиск подобных соединений, однако, затруднен из-за недостаточной чувствительности телескопов, чьи возможности еще слишком малы, чтобы выявить наличие подобных соединений на далеких планетах.
3. Возможно, развитые цивилизации используют свою звезду для захоронения ядерных отходов. Это предположение можно будет использовать для обнаружения подписей редких элементов производства ядерного деления в спектре звезды, таких как, например, технеция или неодима. Но для того, чтобы в спектре звезды можно было обнаружить подписи подобных элементов, согласно оценкам ученых,необходимо похоронить на звезде колоссальное количество материала — где то 100 000тонн технеция. К примеру, в прошлом веке на Земле было произведено ядерными реакторами около 100 тонн технеция.
4. Наличие Внеземной цивилизации может также проявляться через колоссальный подвиг инженерного гения – создания так называемой «сферы Дайсона». Это гипотетический астроинженерный проект Фримена Дайсона, который представляет относительно тонкую сферическую оболочку большого радиуса (порядка радиуса планетных орбит) со звездой в центре. Развитая цивилизация может использовать подобное сооружение для полной утилизации энергии звезды. «Сфера Дайсона» будет частично или полностью блокировать видимый свет звезды. Но поскольку сфера будет нагревается от своей звезды, она будет испускать инфракрасное излучение, которые можно будет обнаружить с Земли.
5. Вместо того, чтобы окружить «сферой Дайсона» одну звезду, внеземная цивилизация может построить подобную сферу вокруг многих звезд, создавая заметное темное пятно на фоне своей галактики. Подобные образования будут также излучать в инфракрасном диапазоне. Но найти подобные образования, может быть, еще сложнее. Спиральные галактики, как, например, галактика Вертушка, полна пыли и темных пятен, что несомненно затруднит идентификацию образований.
6. Развитая цивилизация могла так же изменить свою звезду, чтобы сохранить свою родную планету пригодной для жилья. С возрастом звезды, использовав запас водорода в своих ядрах, раздуваются, становясь красными гигантами, которые поглощают окружающие их планеты или создают угрозу для жизни на них. Цивилизация могла найти способ продлить жизнь своей звезды. Для этого требуются огромные усилия, чтобы изменить условия внутри звезды, например, смешивание неиспользованного водорода из внешней части звезды с материей ядра, удаления некоторых элементов материи звезды или настройка скорости вращения звезды, направленной на изменение давления внутри нее. Такое вмешательство несомненно даст звезде наличие признаков необычных свойств,обнаружение которых может косвенно свидетельствовать о наличии у звезды мощной технологически развитой цивилизации.