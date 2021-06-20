Найдена ошибка в теории эволюции Дарвина

Ученые Университета Бата в Великобритании выяснили, что Дарвин ошибался в теории естественного отбора, когда утверждал, что яркие половые признаки увеличивают шансы животного получить партнера, если их потенциально мало.



По мнению эволюциониста, чем меньше самок, тем более выраженным должен быть внешний вид самца, который конкурирует с соперниками. Однако новые данные показывают, что это не так. Об этом сообщает издание The Conversation.

Хотя в целом Дарвин был прав, когда утверждал, что животные эволюционируют в процессе естественного отбора, он заблуждался в частностях. Теория полового отбора объясняет, почему, например, самцы павлинов имеют пышные хвосты, хотя такой хвост делает птицу уязвимой для хищников. Яркий хвост является признаком здоровья и плодовитости самца, что привлекает самку. Самки всегда выбирают самцов с наиболее красивыми хвостами, что и способствует эволюции павлиньего хвоста. Половой отбор возникает в популяциях с неравномерным соотношением полов, и Дарвин считал, что выбор осуществляет самый малочисленный пол.

У многих млекопитающих, включая человека, количество взрослых самок превышает количество взрослых самцов. Это неравное соотношение полов является наиболее сильным среди сумчатых. У австралийских антехинусов, например, все самцы внезапно умирают после брачного сезона, поэтому бывают времена, когда взрослых самцов нет в живых, и все взрослое население состоит из беременных самок. У птиц наблюдается обратная картина: у некоторых зуек, например, самцов в шесть раз больше, чем самок.