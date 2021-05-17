Как номер дома и квартиры влияют на судьбу

Древнее учение фэн-шуй придает большое значение тому, как выглядит вход в жилище человека. А еще на нашу жизнь, оказывается, влияют различные надписи над дверями. И, конечно, номер квартиры!
Номер дома, а особенно, квартиры (если вы живете в многоквартирном доме) может оказать сильное влияние на нашу судьбу, говорят мастера фэн-шуй.
А как быть, если номер вашей квартиры состоит из нескольких цифр? Очень просто: сложите их вместе и получите однозначное число! Оно и будет вашим номером!
Если номер квартиры:
1 — она находится под влиянием Солнца. Эта стихия способствует творческому самовыражению. Она благоприятствует художникам, артистам, писателям. Как правило, у обитателей квартиры под номером 1 много светильников, они любят яркие цвета, а вся атмосфера жилища проникнута беззаботностью. Это идеальное место для богемы.
2 — квартира находится под влиянием Луны. А это светило способствует развитию интуиции, созерцательности. Стихия покровительствует музыкантам, тем, кто работает с детьми или в сфере питания, а также тем, чья деятельность связана с очисткой рек и каналов. В таких квартирах, как правило, много зеркал. Однако если в квартире проживают люди психически неуравновешенные, у них могут возникать приступы истерии, обостряться душевные недуги.
3 — квартира под влиянием Марса. Стихия покровительствует деятельным людям. Вокруг вас постоянно будут происходить разные события, возможно, вам придется сражаться с текущим водопроводом, сломанной мебелью или рухнувшим потолком, а то и с пожаром. Если же станете сидеть сложа руки, то можете серьезно заболеть. Марс будет провоцировать вас на ссоры и даже драки. Не поддавайтесь или смените жилье!
4 — под покровительством Меркурия. Стихия способствует общительности и контактам. Большую роль в вашей жизни будет играть телефон. Вы можете успешно работать диспетчером или играть на бирже. Также часто будет тянуть сорваться в путешествие.
5 — под влиянием Юпитера. Способствует тяге к идеологическим и духовным занятиям — политике, науке, религии. В такой квартире наверняка часто будут проходить сборища людей, объединенных некоей идеей. Как правило, у жильцов квартир под 5-м номером большая библиотека. Одно «но»: Юпитер не любит вспыльчивости, поэтому не гневайтесь по мелочам. И еще — берегите печень!
6 — ваша стихия Венера! Ее девиз: любовь и праздность! В такой квартире хорошо собирать гостей, устраивать застолья с пением. Венера способствует гостеприимству, хорошему вкусу, кулинарному искусству. Однако атмосфера в доме располагает к скандалам, поэтому вам надо учиться сдерживаться.
Обитатели квартир под номером 6 обычно любят животных и растения, поэтому в доме нередко живут кошка или собака, а также много комнатных цветов.
7 — под влиянием Сатурна. Жить в такой квартире нелегко: то холодно, то душно, то возникают всяческие неприятные обстоятельства. Правда, атмосфера в «жилище Сатурна» способствует овладению профессиональным мастерством, а также денежным накоплениям. Мастера фэн-шуй советуют жителям таких квартир почаще предаваться размышлениям. Иначе вас начнут преследовать болезни позвоночника, остеохондроз, отложение солей. Полезно здесь заниматься и духовно-оздоровительными практиками, например, йогой.
8 — под покровительством Урана. Стихия благоприятствует контактам с друзьями: вы будете активно общаться со старыми приятелями, а также заводить новых. Кроме того, Уран не любит прагматиков и рационалистов, зато изобретатели и любители оккультных наук будут чувствовать себя в своей тарелке.
Обитателям квартиры под номером 8 нужно особенно тщательно следить за электричеством и чистотой оконных стекол.
9 — под воздействием Нептуна. Стихия благоприятствует нефтяникам, морякам, экстрасенсам, музыкантам и священникам. Для остальных же атмосфера 9-й квартиры крайне неблагоприятна. Будут проблемы с водой, может возникнуть зависимость от наркотиков, спиртного или табака. Могут исчезать предметы, терзать бессонница. К тому же, вам следует опасаться ядовитых веществ. Если вы не представитель вышеназванных профессий, то всеми силами избегайте проживать в квартире под 9-м номером!