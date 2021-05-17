Как номер дома и квартиры влияют на судьбу

Древнее учение фэн-шуй придает большое значение тому, как выглядит вход в жилище человека. А еще на нашу жизнь, оказывается, влияют различные надписи над дверями. И, конечно, номер квартиры!

Номер дома, а особенно, квартиры (если вы живете в многоквартирном доме) может оказать сильное влияние на нашу судьбу, говорят мастера фэн-шуй.

А как быть, если номер вашей квартиры состоит из нескольких цифр? Очень просто: сложите их вместе и получите однозначное число! Оно и будет вашим номером!

Если номер квартиры:

1 — она находится под влиянием Солнца. Эта стихия способствует творческому самовыражению. Она благоприятствует художникам, артистам, писателям. Как правило, у обитателей квартиры под номером 1 много светильников, они любят яркие цвета, а вся атмосфера жилища проникнута беззаботностью. Это идеальное место для богемы.

2 — квартира находится под влиянием Луны. А это светило способствует развитию интуиции, созерцательности. Стихия покровительствует музыкантам, тем, кто работает с детьми или в сфере питания, а также тем, чья деятельность связана с очисткой рек и каналов. В таких квартирах, как правило, много зеркал. Однако если в квартире проживают люди психически неуравновешенные, у них могут возникать приступы истерии, обостряться душевные недуги.

3 — квартира под влиянием Марса. Стихия покровительствует деятельным людям. Вокруг вас постоянно будут происходить разные события, возможно, вам придется сражаться с текущим водопроводом, сломанной мебелью или рухнувшим потолком, а то и с пожаром. Если же станете сидеть сложа руки, то можете серьезно заболеть. Марс будет провоцировать вас на ссоры и даже драки. Не поддавайтесь или смените жилье!

4 — под покровительством Меркурия. Стихия способствует общительности и контактам. Большую роль в вашей жизни будет играть телефон. Вы можете успешно работать диспетчером или играть на бирже. Также часто будет тянуть сорваться в путешествие.

5 — под влиянием Юпитера. Способствует тяге к идеологическим и духовным занятиям — политике, науке, религии. В такой квартире наверняка часто будут проходить сборища людей, объединенных некоей идеей. Как правило, у жильцов квартир под 5-м номером большая библиотека. Одно «но»: Юпитер не любит вспыльчивости, поэтому не гневайтесь по мелочам. И еще — берегите печень!