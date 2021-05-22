5 мыслей царя Соломона о том, как избавиться от душевных терзаний и жить в гармонии с собой

Мы практически разучились расслабляться и отключаться от проблем. Даже после рабочего дня, на выходных мы хаотично о чем-то думаем и переживаем. Человека интересует всё, интернет подарил нам просто прекрасную возможность быть в курсе всего, что происходит по всему миру.
Зачастую тратим время на всякую ерунду, «прилипая» к экранам телевизора, мобильника или компьютера. Мы следим за всем, что происходит вокруг, начиная от прорвавшейся трубы канализации в соседнем районе и заканчивая политической ситуацией где-то в Греции или Турции. Нашему человеку реально мало собственных проблем.
И нет бы, прочитав новость, сделать собственный вывод и отложить информацию где-то на «полочке» в своём мозгу. Но надо же прокомментировать, поругаться с собеседниками, рассказать об этом друзьям, мужу, детям, собаке…. Люди очень много болтают. По делу и без…
А мудрецы учили поменьше болтать. Вот мудрый царь Соломон говорил:
«Кто хранит уста свои — тот бережёт душу свою, а кто широко растворяет рот — тому беда».
Избавьте свою душу, тело и мозг хотя бы от того, что вас не касается. Вы никак не повлияете своими обсуждениями и комментариями на ситуацию в мире. Оглянитесь вокруг, на тех, кто рядом и нуждается в вашем внимании. И, конечно, не тратьте нервы на выяснение отношений с глупыми людьми.
«Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему».
Вероятно, вы встречали таких людей: сколько ни делай для них добра, все равно их что-то не устроит, все равно спасибо не скажут, а ещё и претензии выскажут, могут предать, обмануть.
«Кто за добро воздаёт злом, от дома того не отойдёт зло».
Это печально, но у таких людей вся жизнь наполнена негативом, и ничего особо не меняется. И вряд ли изменится.
«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живёт с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе».
Делать что-то полезное для других, совершать добрые поступки – хорошо, но не нужно за это ждать благодарности. Иначе это уже не добро, а сделка.
«Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою».
Просто задумайтесь на минуту о смысле высказываний царя Соломона. Живите с умом и добрым сердцем!