5 мыслей царя Соломона о том, как избавиться от душевных терзаний и жить в гармонии с собой

Мы практически разучились расслабляться и отключаться от проблем. Даже после рабочего дня, на выходных мы хаотично о чем-то думаем и переживаем. Человека интересует всё, интернет подарил нам просто прекрасную возможность быть в курсе всего, что происходит по всему миру.

Зачастую тратим время на всякую ерунду, «прилипая» к экранам телевизора, мобильника или компьютера. Мы следим за всем, что происходит вокруг, начиная от прорвавшейся трубы канализации в соседнем районе и заканчивая политической ситуацией где-то в Греции или Турции. Нашему человеку реально мало собственных проблем.

И нет бы, прочитав новость, сделать собственный вывод и отложить информацию где-то на «полочке» в своём мозгу. Но надо же прокомментировать, поругаться с собеседниками, рассказать об этом друзьям, мужу, детям, собаке…. Люди очень много болтают. По делу и без…