Эйнштейн предсказал открытие сверхчувств животных: обнаружено тайное письмо ученого

Ученые обнаружили утерянное письмо Альберта Эйнштейна, где он предсказал удивительные способности животных. По его мнению они обладают сверхчувствами, к примеру, птицы могут «видеть» магнитное поле Земли. Спустя десятилетия наука доказала эти способности.

Это письмо Эйнштейн написал в 1949 году инженеру Глину Дэвису. Судя по тому, как составит ответ Альберт Эйнштейн, инженер интересовался биологией и физикой. Первоначальный запрос Дэвиса утерян, и потому неизвестно начало смысла этой переписки. Но ученые считают, что два человека пытались определить восприятие животных к миру, о чем не было известно человеку.

«Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны», — написал Эйнштейн в своем ответе.

Теперь, спустя 70 лет, можно говорить, что предположение Альберта Эйнштейна было верным. Ученые доказали, что птицы могут чувствовать магнитное поле планеты благодаря особым фоторецепторам в глазах. Они очень чувствительны к самым незначительным изменениям магнитного поля. Эта особенность позволяет пернатым преодолевать огромные расстояния и при этом не заблудиться.