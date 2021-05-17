Эйнштейн предсказал открытие сверхчувств животных: обнаружено тайное письмо ученого

Ученые обнаружили утерянное письмо Альберта Эйнштейна, где он предсказал удивительные способности животных. По его мнению они обладают сверхчувствами, к примеру, птицы могут «видеть» магнитное поле Земли. Спустя десятилетия наука доказала эти способности.
Это письмо Эйнштейн написал в 1949 году инженеру Глину Дэвису. Судя по тому, как составит ответ Альберт Эйнштейн, инженер интересовался биологией и физикой. Первоначальный запрос Дэвиса утерян, и потому неизвестно начало смысла этой переписки. Но ученые считают, что два человека пытались определить восприятие животных к миру, о чем не было известно человеку.
«Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны», — написал Эйнштейн в своем ответе.
Теперь, спустя 70 лет, можно говорить, что предположение Альберта Эйнштейна было верным. Ученые доказали, что птицы могут чувствовать магнитное поле планеты благодаря особым фоторецепторам в глазах. Они очень чувствительны к самым незначительным изменениям магнитного поля. Эта особенность позволяет пернатым преодолевать огромные расстояния и при этом не заблудиться.
Но не только птицы могут улавливать эти незаметные изменения. В числе сверхчувствительных организмов – черепахи, собаки, пчелы. Таинственное письмо Эйнштейна сейчас изучают специалисты Еврейского Университета в Иерусалиме. Они считают удивительным тот факт, что за несколько лет до того, как наука использована эмпирические данные, доказывающие способность животных воспринимать магнитные поля, Эйнштейн фактически уже сделал это открытие.
Наверняка у великого ученого были определенные подсказки, на которые он опирался. К примеру, на тот момент научном мире активно обсуждалась вероятность слияния биологической науки и физики. Перед этим была выявлена эхолокация летучих мышей, что привело к образованию радарных технологий. Инженер Дэвис мог быть специалистом в этой области.