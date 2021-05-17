Ученые рассказали, кто на самом деле построил пирамиды в Египте

Существует очень много домыслов и теорий по поводу египетских пирамид. Были споры по поводу того, кто построил пирамиды: боги, которым поклонялись, пришельцы, жители Атлантиды. Эксперты доказали необоснованность всех этих гипотез и рассказали, что строителями были обычные люди.
Об этом сообщает Live Science.
Более того, ученые рассказали о быте рабочих людей. Как оказалось в те времена их хорошо кормили, давали им кров. Также на строительных объектах работали лекари. Они оказывали помощь травмированным рабочим.
Кормили строителей на полевых кухнях. Повара готовили много мясных блюд. Об этом свидетельствуют скелеты животных (мелкий и крупный рогатый скот), которых в больших количествах забивали на местах строительства.
Историки рассказали, что богатые торговцы также были заинтересованы в строительстве пирамид. Фараон мог выделить хорошие земельные надели за участие в процессе возведения гробницы. Не все рабочие были равны между собой. Некоторые успешно продвигались по карьерной лестнице: от разнорабочего до бригадира.
В 2013 году археологи нашли папирусы. Поскольку древнеегипетский язык считается мертвым и все буквы алфавита неизвестны по сей день, их расшифровка заняла годы. Но когда папирусы перевели, оказалось, что в них описана одна из строительных бригад в Гизе. Она состояла из 200 наемных строителей во главе с чиновником Мерером.
Поэтому археологи сходятся на мнении, что тогда формировались стройбригады и добровольно нанимались люди. Платили рабочим не деньгами, а тканью (очень дорого ценился текстиль). Наёмные строители — это земледельцы. Они выполняли любую работу: перевозили по реке известняк, занимались строительством в перерывах между посевами и уборками урожая (в Древнем Египте урожай собирали три раза в год).