Ученые рассказали, кто на самом деле построил пирамиды в Египте

Существует очень много домыслов и теорий по поводу египетских пирамид. Были споры по поводу того, кто построил пирамиды: боги, которым поклонялись, пришельцы, жители Атлантиды. Эксперты доказали необоснованность всех этих гипотез и рассказали, что строителями были обычные люди.

Об этом сообщает Live Science.

Более того, ученые рассказали о быте рабочих людей. Как оказалось в те времена их хорошо кормили, давали им кров. Также на строительных объектах работали лекари. Они оказывали помощь травмированным рабочим.