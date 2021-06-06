Как моментально отличить умного человека от недалекого: цитата Людвига Берне

Есть о чем подумать…

Умные люди терпеть не могут высказывание о том, что «лучше сделать и пожалеть, чем не сделать вообще». У них всегда есть несколько аргументов «за» и «против» конкретных решений. А еще — несколько запасных планов действий на случай, если что-то пойдет не так.

Моя подруга восклицает: «Как я несчастна! Умные женщины не выходят замуж сразу после школы и не обзаводятся детьми… На что я трачу свою жизнь? Подай, принеси, помой, постирай…»

Она недовольна своей действительностью, но есть те, кто ей завидует. Например, одинокие карьеристки за 40, которые не успели испытать радостей материнства. И теперь все эти офисы, конференции и планерки поперек горла сидят.

К чему это? К тому, что все в жизни относительно и неоднозначно. И подчиняется не только голосу нашего рассудка, но и находится во власти обстоятельств.

Избавьтесь от претензий к самому себе и наслаждайтесь жизнью. Не всем событиям, планам и мечтам суждено сбыться, даже если вы вложили в них все, что у вас есть, и просчитали в уме победу.

И если кто-то в вашем окружении успешен, любим, богат и знаменит, это еще не значит, что он умный, а вы — нет. И не факт, что завтра вы не поменяетесь местами.

Тем не менее наш разум стремится к тому, чтобы всему дать объяснение и увидеть причинно-следственную связь.

Философы, мудрецы и психологи высказывают свои предположения о том, кого можно назвать по-настоящему умным человеком. Вот несколько цитат:

Джордж Галифакс: «Там, где недостает ума, недостает всего».

«Там, где недостает ума, недостает всего». Виссарион Белинский: «Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел, что неразумно живет».

«Разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел, что неразумно живет». Жан Де Лабрюйер: «Человек, сильно убежденный в том, что он очень умен, почти всегда принадлежит к числу тех людей, у которых или мало ума, или вовсе нет его».

«Человек, сильно убежденный в том, что он очень умен, почти всегда принадлежит к числу тех людей, у которых или мало ума, или вовсе нет его». Аристотель: «Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей».

И вот, наконец, мы подобрались к высказыванию немецкого философа Карла Людвига Бёрне, которое поможет лучше разбираться в людях. Он сказал так:

«Умный человек не только никогда не скажет ничего глупого, но даже никогда и не услышит ничего глупого».

Эта фраза заставила меня размышлять. Я вспомнила, сколько моих знакомых ругают СМИ, телевидение, интернет, друзей своих друзей — за то, что контент неинтересный, смотреть нечего, снимают одну ерунду, пишут плоско, поговорить не с кем, кругом одни бараны. Может, и вы встречали таких людей?

И в то же время, есть люди, которые всегда находят, чем заняться, они пропадают на выставках, зачитываются книгами, спорят до потери сознания с интересными оппонентами. Им и в голову не может прийти жаловаться на то, что весь мир глуп, вульгарен и не отвечает их запросам.

По материалам: Мадам Хельга