Клад Колчака возможно спрятан в Казахстане

В начале ХХ века золотой запас Российской империи был одним из самых больших в мире. К Первой мировой войне он составлял 1341 тонну золота или 1 миллиард 695 золотых рублей.

Война и последующее правление Временного правительства сильно уменьшили казну. Что-то было отправлено в Англию и Канаду в счет военных поставок. В 1915 половину золотого запаса отвезли для пущей безопасности в Казань (650 тонн). После революции все это золото досталось большевикам, но ненадолго. В августе 1918 белогвардейцы генерала Капеля стремительным броском захватили Казань, большевикам удалось в последний момент вывезти лишь 100 ящиков.

Капель шлет в Самару восторженную депешу: «Трофеи не поддаются подсчету, захвачен золотой запас России в 650 миллионов». В весовом отношении белым досталось 490 тонн золота в слитках и монетах. После прихода к власти адмирала Колчака это золото перешло его правительству.

Осенью 1919 года армия адмирала потерпела поражение, красные подступали к его столице, Омску. Золото погрузили в эшелон и под охраной солдат чехословацкого корпуса отправили на восток. В районе Нижнеудинска красные партизаны блокировали отступавших. Чехи в обмен на гарантии беспрепятственного выезда на родину выдали и адмирала, и охраняемое золото. Колчака быстро расстреляли, а золото отправили в Москву. Но вот незадача, всего 409 миллионов рублей. Куда же девалось остальное золото? Конечно, Колчак что-то отправлял в Америку и Японию, оплачивая поставляемое оружие и снаряжение. Но даже после самых тщательных подсчетов дебет с кредитом не сходился. Куда-то делись 27 тонн золота эквивалентом в 35 миллионам золотых рублей.

Некоторые предполагают, что эти ценности были расхищены белоказаками и красногвардейцами, а также бойцами, точнее, бандитами атамана Семенова. Вполне вероятно. Нравственные и моральные принципы и у тех, и у других были не в почете. Растащили по вещмешкам – каждый по килограммчику. Чешские солдаты тоже могли приложить свои ручки к золоту России. Но известно, что в числе исчезнувших ценностей, кроме золотых царских монет и слитков с печатями Государственного банка России, были и золотые монеты других стран – испанские дублоны, немецкие марки, британские соверены, а также такие экзотические редкости как чилийские кондоры. За сотню лет много что находили в сибирской земле, но вот золотых соверенов и кондоров не было. Как и не было золотых слитков с печатями.

Кроме того, у атамана Семенова никогда не было крупных сумм наличностью, он вечно попрошайничал у японцев. А здесь 27 тонн золота! Хвастливый Семенов обязательно раструбил бы об этом. Так что данная гипотеза вызывает большие сомнения.

Клад Колчака

Известно, что летом 1918 года по приказу Омской Директории были отчеканены особые ордена «Освобождение Сибири» и «Возрождение России». Всего в количестве более 2000 штук разных степеней. По сути, уникальные произведения, выполненные из драгоценных металлов. Причем кресты и звезды первых степеней были украшены бриллиантами. Они были отчеканены, но тут к власти пришел Колчак, который посчитал греховным и неприличным награждать своих солдат и офицеров за подвиги в братоубийственной гражданской войне. Награждений не было, но и орденов нет. Остались лишь эскизы и документы. Куда девались все эти драгоценные награды? Если их вывезли на Запад, то за сто лет какой-нибудь орден всплыл бы в частной коллекции. Переплавлять их бы тоже не стали. Наши деды были не глупцами и понимали, что такие вещи гораздо более ценятся не за металл, а за художественную редкость, как раритет и произведения искусства.



Золотые слитки.

В «золотом эшелоне» кроме материальных ценностей (золота, серебра, драгоценностей) находились очень важные документы и церковные реликвии и артефакты. В частности, по утверждению адъютанта адмирала Глеба Сазонова, там находился отчет русской экспедиции к горе Арарат, нашедшей останки… Ноева ковчега! Такие вещи, как истинный христианин, Колчак обязательно должен был сохранить от безбожных большевиков. За сто лет они обязательно бы всплыли, но нет ни единого следа.

Так что существование клада Колчака вполне реально. Но возникает естественно вопрос…

Где спрятан клад?

Существует множество версий. Почти каждый регион Сибири претендует на то, что клад Колчака спрятан на его территории. Ладно, Тюмень, Тобольск, Новосибирск, Томск или Омск. На полном серьезе некоторые доказывают, что клад адмирала находится в Ханты-Мансийском округе или даже на Ямале. Конечно, Александр Васильевич Колчак не был самым удачливым правителем, не самым умелым политиком, но глупцом он не был. По тундре и тайге при полном отсутствии железных дорог тащить золото за тысячу верст на далекий север! Вопрос – зачем? И для чего?

Несколько лет назад на Байкале нашли останки трех вагонов времен Гражданской войны. Сразу поднялась шумиха, появились предположения, что эти вагоны из состава «золотого эшелона». Дескать, потерпели они крушение и свалились в Байкал. Притащили с океана батискаф «Мир», все исследовали, но ничего не нашли.

А у меня сразу возникли сомнения: если такое крушение произошло, почему же нет никаких документальных свидетельств. Ни рапортов, ни отчетов, ни донесений, даже приговоров о наказании виновных. Ухнуло в воду 27 тонн золота и всем полностью наплевать. Так не бывает.

В Сибири продолжаются поиски исчезнувшего «золота Колчака». А у меня другое мнение…

Клад Колчака в Северном Казахстане

Когда изучаешь историю, всегда возникают вопросы. По достоверным данным, подтвержденным им самим на предсмертных допросах, Колчак за два месяца до гибели посетил североказахстанский поселок Айыртау. Сегодня эта территория входит в Кокшетауский национальный парк. Живописные озера с чистейшей водой, леса вперемешку со степями, горно-лесной ландшафт. Сопки небольшие имеют пологие склоны, чередуются с многочисленными увалами, долинами и балками. Население региона и сейчас небольшое, сто лет назад вообще было малочисленным. Великолепная курортная местность, привлекающая сюда любителей дикой природы и экстремального отдыха.



Природный парк «Бурабай».

Но что делал там адмирал Колчак? Не отдыхать же ездил со своей любовницей Анной Тимирёвой, отбитой у товарища. Красные побеждают, фронт рушится, пала Уфа, Челябинск, важные и незамедлительные дела требуют присутствия Верховного правителя в Омске и на фронте, а он вместо этого разъезжает по малонаселенным перифериям. Поездку с целью инспекции тоже можно смело отбросить – регион в стратегическом и политическом отношении не представлял никакой важности. Воинских подразделений тоже мало – сотня лобановских казаков, да несколько малочисленных отрядов казахской милиции. Но факт остается фактом, в самое критическое время, когда решалась его судьба и судьба его армии, Колчак полторы недели проводит в районе поселка Айыртау. После его посещения одну из сопок даже стали величать Колчаковкой, или горой Колчака.

Почему? Зачем? На эти вопросы ответа нет. Но если допустить возможность того, что адмирал подыскивал место для укрытия наиболее ценных вещей и артефактов из золотого запаса России, то все встанет на свои места. Такую важную миссию, как сокрытие наиболее важных ценностей, адмирал Колчак обязан был проконтролировать лично. Закапывать в землю вряд ли бы стали – Колчак был старый морской волк, полярный исследователь и великолепно понимал, что в земле многое может испортиться, сгнить за годы. Если не золото, то важные бумаги.

Возможно, золото, ордена, артефакты и сейчас запрятаны в какой-либо пещере под сопкой или в незатапливаемом гроте под озером. Лежат и ждут удачливых кладоискателей.

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