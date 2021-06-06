Понимать, что ты не нужен, — медленная смерть для мужчины

Когда мужчина не чувствует, что его присутствие в чьей-то жизни меняет ее к лучшему…
В юности мужчину вполне удовлетворяло служение самому себе, однако с приходом зрелости ему становится этого мало. Чтобы ощутить всю полноту жизни, ему теперь нужно, чтобы она была вдохновлена любовью. А любовь заставляет его отдавать себя свободно и бескорыстно, освобождая от инерции самоудовлетворения, лишенного малейшей крупицы заботы о других.
В большинстве своем мужчины не только жаждут выплеснуть на кого-то свою любовь, но и сами изголодались по ней. И главная проблема здесь состоит в том, что они даже не догадываются, чего лишены.
Нечасто им приходилось видеть своих отцов счастливыми оттого, что отданная любовь принесла счастье матерям. В результате они не знают, что любовь, которую даришь человеку, может стать для мужчины главным источником счастья и удовлетворения. Когда отношения с женщиной рушатся, мужчина впадает в депрессию и прячется в свою пещеру. Ему становится безразлично все, кроме него самого, и он не знает причины такой подавленности.
В такие моменты мужчине не до завязывания каких бы то ни было отношений, он забаррикадировался в своем убежище, и вытащить его оттуда — дело, в общем-то, почти безнадежное.
Он задает себе вопрос: зачем мне все это нужно? Чего ради заваривать всю эту кашу? Он не знает, что ему все стало безразлично оттого, что он перестал чувствовать себя нужным. И не понимает, что, найдя человека, который будет нуждаться в нем, он сможет стряхнуть с себя депрессию и получить стимул к жизни.
Когда мужчина не ощущает, что его присутствие в чьей-то жизни меняет ее к лучшему, ему становится трудно поддерживать свой интерес к жизни и отношениям с женщиной. Какая уж тут мотивация, когда ты не нужен… Чтобы снова начать действовать, ему необходимо почувствовать, что его ценят, ему верят и принимают таким, каков он есть, со всеми плюсами и минусами. Чувствовать, что ты не нужен, — это медленная смерть для мужчины.
Автор: Джон Грэй, психолог, писатель