Понимать, что ты не нужен, — медленная смерть для мужчины

Когда мужчина не чувствует, что его присутствие в чьей-то жизни меняет ее к лучшему…

В юности мужчину вполне удовлетворяло служение самому себе, однако с приходом зрелости ему становится этого мало. Чтобы ощутить всю полноту жизни, ему теперь нужно, чтобы она была вдохновлена любовью. А любовь заставляет его отдавать себя свободно и бескорыстно, освобождая от инерции самоудовлетворения, лишенного малейшей крупицы заботы о других.

В большинстве своем мужчины не только жаждут выплеснуть на кого-то свою любовь, но и сами изголодались по ней. И главная проблема здесь состоит в том, что они даже не догадываются, чего лишены.