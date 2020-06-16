Как глубоко человек может проникнуть в недра земли и что обнаружили ученые в самой глубокой скважине

Настолько глубоко человек может проникнуть в недра земли? Этим вопросом задались и советские ученые. В 1970 году на Кольском полуострове, в десяти километрах от города Заполярный началось бурение земной поверхности.

Создание скважины носило только научный характер. Исследователи планировали изучить строение земной коры. Также они хотели подтвердить наличие гранитного и базальтового слоев. В планах было достигнуть 15-ти километровой глубины. Но за 24 года ученые смогли углубиться “только” на 12,2 километра. Диаметр ее верхней части — 92 сантиметра, а нижней части — 21,5.

Бурение шло со сложностями. Несколько раз буровая машина ломалась, под землю проваливалась буровая платформа. В конце концов после очередной аварии в 1994 году решено было превратить бурение.

Итоги 24-летней работы