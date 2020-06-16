Как глубоко человек может проникнуть в недра земли и что обнаружили ученые в самой глубокой скважине

Настолько глубоко человек может проникнуть в недра земли? Этим вопросом задались и советские ученые. В 1970 году на Кольском полуострове, в десяти километрах от города Заполярный началось бурение земной поверхности.
Создание скважины носило только научный характер. Исследователи планировали изучить строение земной коры. Также они хотели подтвердить наличие гранитного и базальтового слоев. В планах было достигнуть 15-ти километровой глубины. Но за 24 года ученые смогли углубиться “только” на 12,2 километра. Диаметр ее верхней части — 92 сантиметра, а нижней части — 21,5.
Бурение шло со сложностями. Несколько раз буровая машина ломалась, под землю проваливалась буровая платформа. В конце концов после очередной аварии в 1994 году решено было превратить бурение.
Итоги 24-летней работы
Оказалось, что под землей температура не такая, как предполагали ученые. На двенадцати километрах она достигала 200 градусов. Исследователи считали, что она будет не выше 120.
В результате исследований земной коры советские ученые смогли обнаружить полтора десятка окаменелых одноклеточных организмов на глубине семь километров. Здесь же заканчивается вода.
Благодаря этим находкам ученые установили, что жизнь на нашей планете появилась примерно 3,7 миллиарда лет назад. На полтора миллиарда раньше, чем считалось до этого.
Интересно, что осенью текущего года на экраны выйдет художественная картина “Кольская сверхглубокая”. Фильм снят в жанре фантастического хоррора. Под землей были записаны какие-то непонятные звуки, напоминающие человеческие крики. Группа ученых отправляется в недра земли, чтобы узнать тайну необъяснимых звуков.