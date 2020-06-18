Конец света наступит на этой неделе. Версия о восьми утраченных годах

Согласно новому толкованию календаря майя, конец света наступит уже на этой неделе. С таким сенсационным «открытием» ранее выступил Паоло Тагалогин, представляющийся в Интернете как «учёный и теоретик заговоров».

Глобальная пандемия коронавируса Covid-19, вооружённые конфликты и социальные беспорядки, рост геополитической напряжённости в мире и гражданские бунты даже в наиболее экономически развитых странах, авиационные катастрофы в Иране и Пакистане, стихийные бедствия в Австралии и на Филиппинах — таков пока неполный, но уже крайне неутешительный список проблем и вызовов в этом году, перечисляет сегодня 15 июня. телеканал «Аль-Арабия».

По всей видимости, находясь под впечатлением навалившихся на человечество на столь незначительном отрезке времени (шесть месяцев текущего года) беспрецедентных бедствий, активизировались авторы и сторонники различных апокалиптических сценариев ближайшего будущего. Если верить одному из них, который выдвинул Паоло Тагалогин, конец мира должен наступить 21 июня 2020 года, то есть уже в это воскресенье.